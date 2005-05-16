به گزارش خبرنگار "مهر" دكتر كمال خرازي در مراسم افتتاح هفدهمين اجلاس گروه كاري ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر با حضور نمايندگان تام الاختيار و معاونان وزراي خارجه 5 كشور ساحلي حوزه خزر ، برگزاري اين نشست را نشان دهنده توجه و اهتمام تمام كشورهاي ساحلي خزر به ضرورت تداوم رايزني به منظور دستيابي به توافقي مبتني بر اتفاق آرا در مورد مسائل خزر خواند.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه درياي خزر مي تواند عرصه اي براي همكاري هاي مفيد و سازنده در ميان كشورهاي ساحلي آن و همچنين بستري مناسب براي توسعه مناسبات دوستانه در منطقه باشد. جمهوري اسلامي ايران اهميت خاصي براي درياي خزر و مسايل آن قايل است و با در نظر گرفتن منافع بلند مدت منطقه و مسووليت خطير دولتهاي ساحلي در قبال نسلهاي آتي ، همواره از تسريع در روند مذاكرات و حل و فصل مسالمت آميز مسايل درياي خزر حمايت نمود.

خرازي تمهيد و تدوين مباني حقوقي لازم براي نظام مند كردن فعاليتها و بهره مندي كشورهاي ساحلي از مواهب درياي خزر را از اصول مورد تاكيد ايران خواند و گفت: جمهوري اسلامي ايران خواستار توافق هر چه سريعتر كشورهاي ساحلي بر سر موضوعات مهمي چون همكاري در مديريت ذخاير آبزي و تعيين مكانيسمهاي بهره برداري از آن ، توسعه همكاري هاي تجاري از طريق توسعه زير ساخت هاي حمل و نقل ، بويژه حمل و نقل دريايي، تعيين محدوده هاي بهره برداري از منابع نفت و گاز، حفاظت از محيط زيست و همكاري براي تامين امنيت و مبارزه مشترك با عوامل ناامني در درياي خزر است .

وي افزود: استفاده از اصول حقوق بين الملل و بهره گيري از تجارب ديگر كشورهاي جهان در موضوعات مشابه مي تواند در رسيدن به توافقي ، در برگيرنده منافع همه كشورهاي ساحلي خزر، راهگشا باشد. امري كه در جريان اين اجلاس نيز به آن پرداخته خواهد شد.

وزير امور خارجه افزود: طبيعي است در شرايطي كه هنوز توافق جديدي صورت نگرفته است، رژيم حقوقي موجود كه مبتني بر معاهدات مورخ 1921 و 1941 منعقده مابين ايران و اتحاد جماهير شوروي است معتبر بوده و مبناي حقوقي فعاليت در درياي خزر محسوب مي گردد.

بر اين اساس ، پايبندي به تعهدات قانوني و پرهيز از اقداماتي كه موجب خدشه به منافع ديگر كشورها مي شود، مي تواند مبناي مناسبي براي همكاري و فعاليت در درياي خزر و جلوگيري از بروز هر گونه سوءتفاهم يا تنش در منطقه گردد.

خرازي ضرورت توجه به حفاظت از محيط زيست و الزامات توسعه پايدار را از ديگر اصول مورد تاكيد ايران خواند و گفت: توجه جدي به وضعيت شكننده محيط زيست درياي خزر، همكاري و تعامل بيشتر كشورهاي ساحلي در اين زمينه را طلب مي كند. دستيابي به توسعه پايدار نيازمند نگرش بلند مدت به موضوع توسعه اقتصادي در كنار حفظ زيست بوم درياي خزر مي باشد.

وي افزود: خوشبختانه در اين زمينه تفاهمات خوبي بين كشورهاي ساحلي صورت گرفته و محيط زيست نمونه اي روشن از موضوعاتي است كه كشورهاي ساحلي توانسته اند با تعامل مثبت آن را از يك تهديد به فرصتي براي همكاري ميان خود تبديل كنند. با اين حال ، هنوز آينده مخاطره آميز اين دريا از نظر افزايش آلاينده هاي شهري ، صنعتي و كشاورزي و بويژه آلودگي هاي ناشي از بهره برداري از منابع زير بستر، مسووليت دشواري را پيش روي كشورهاي ساحلي جهت اتخاذ تدابير مناسب قرار داده است.

وي همچنين تلاش در جهت حل و فصل مسايل درياي خزر از طريق تعاملات منطقه اي تاكيد كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران معتقد است حل كليه مسايل درياي خزر ، اعم از سياسي ، حقوقي ، امنيتي ، زيست محيطي ، اقتصادي و تجاري ، صرفا با همكاري كشورهاي ساحلي امكان پذير است و دخالت ديگر كشورها در مسايل اين دريا منجر به پيچيدگي بيشتر مسايل درياي خزر و ايجاد چالش هاي جديد بر سر دستيابي به راه حل آنها مي گردد.

وي با تاكيد بر نقش محوري اتفاق آراء در كليه تصميمات مربوط به اين دريا و لزوم اجتناب از اقدامات يكجانبه و مغاير با منافع ديگركشورهاي ساحلي در درياي خزر و لزوم انعطاف و برخورد سازنده در روند حل و فصل منافع درياي خزر تاكيد كرد.

وي برقراري ثبات و مبارزه با عوامل ناامني در منطقه را از ديگر اصول مورد نظر ايران خواند و افزود: واقع شدن درياي خزر و كشورهاي پيرامون آن در منطقه اي كه با برخي تهديدهاي امنيتي مواجه مي باشد، لزوم همكاري و تعاملات امنيتي ميان كشورهاي ساحلي را نمايان مي سازد. مقابله با تهديدات بالقوه و بالفعل ناشي از تروريسم، جنايات سازمان يافته، قاچاق انسان و اسلحه ، صرفا از طريق همكاري مراجع انتظامي ، نظامي و قضايي كشورهاي ساحلي خزر قرين موفقيت خواهد بود.

وي تصريح كرد: در اين راستا، جمهوري اسلامي ايران پيش نويس موافقتنامه اعتماد سازي و ثبات در درياي خزر را تهيه و به كشورهاي ساحلي ارايه نموده است. توافق در اين زمينه، گامي ديگر در جهت اعتماد سازي ، همكاري مشترك براي مقابله با تهديدهاي احتمالي و تثبيت امنيت منطقه خزر و به تبع آن رشد شكوفايي اقتصادي منطقه خواهد بود.