حسن روحاني و سيد حسين موسويان - حاشيه يكي از جلسات مسوولان پرونده هسته اي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي - عكس : مجتبي تكين

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" ، در اين گفتگو ، كوفي عنان از دكتر حسن روحاني درخواست كرده جمهوري اسلامي ضمن موافقت با ادامه مذاكرات هسته اي با 3 كشور اروپايي ، اين گفتگوها را تا رسيدن به راه حلي مرضي الطرفين ادامه دهد.

وي همچنين از مسوول پرونده هسته اي ايران خواسته است كه كشورمان تا ديدار هفته آينده وي با فيشر ، استراو و بارنيه ، از آغاز فعاليت هاي هسته اي مندرج در نامه ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي خودداري كند.

اين گزارش مي افزايد ؛ "تابو امبكي" رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي نيز طي چند روز گذشته رايزني هاي بسياري را درباره پرونده هسته اي كشورمان صورت داده و سفراي 2 كشور در تهران و كيپ تاون نيز در دو پايتخت در اين باره فعاليت هاي گسترده اي انجام داده اند.

گزارش خبرنگار "مهر" مي افزايد ؛ دراين رايزني ها كه با فعاليت فوق العاده در زمينه انتقال پيامها همراه بوده ، آفريقاي جنوبي از كشورمان خواسته تا ضمن خويشتن داري ، به گفتگوهاي خود با سه كشور اروپايي ادامه دهد.

عبدالمنتي نماينده ويژه رئيس جمهور آفريقاي جنوبي نيز كه شنبه شب وارد كشورمان شده بود ، ديشب تهران را ترك كرد.