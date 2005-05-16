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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۲۹

در محل خانه هنرهاي ايراني:

نمايشگاه توانمندي هاي شهرداري هاي كلان شهرها و مراكز استان ها برپا شد

نمايشگاه توانمندي ها و عملكرد شهرداري هاي كلان شهرها و مراكز استان ها در حوزه هاي مختلف شهري در محل خانه هنرهاي ايراني در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، در نمايشگاه جنبي اولين جشنواره انتخاب روابط عمومي هاي برتر شهرداري كلان شهرها و مراكز استان ها ، حدود 25 شهرداري از سراسر كشور حضور يافته و آثار ، توانمندي ها و مجموعه اي از شاخص ترين فعاليت هاي عمراني ، خدماتي و.. خود را از امروز تا 29 ارديبهشت ماه در خانه هنرهاي ايراني به نمايش گذاشته اند.

بنابر اين گزارش در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره انتخاب روابط عمومي هاي برتر شهرداري كلان شهرها و مراكز استان ها همراه با معرفي برگزيدگان جشنواره ، برترين غرفه هاي نمايشگاه جانبي آن نيز معرفي و مورد تقدير قرار مي گيرند.

گفتني است، خانه هنرهاي ايراني در ضلع جنوبي پارك شهر، خيابان بهشت، كوچه شهيد انصاري قرار دارد.

کد مطلب 184126

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