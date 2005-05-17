91 هزار ميليارد ريال از دارايي بانك ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي مسدود است

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي تا پايان سال 1382 حدود 91318هزار ميليارد ريال از دارايي بانك ها وموسسات اعتباري به صورت سپرده قانوني وديداري به بانك مركزي تحويل داده شده كه اين مقدار تا پايان دي ماه سال گذشته با13.8 درصد رشد به 103920 هزارميليارد رسيد.

اين گزارش مي افزايد: تا پايان سال 1382 مقدار76512هزارميليارد ريال ازدارايي هاي موجود بانك ها وموسسات اعتباري نزد بانك مركزي مربوط به سپرده هاي قانوني بوده كه اين ميزان تا پايان دي ماه سال بعد با 19.5درصد رشد به 91421.4 هزارميليارد رسيد.

همچنين ميزان دارايي بانك ها وموسسات اعتباري كه به صورت سپرده ديداري نزد بانك مركزي نگه داري مي شود تا پايان دي ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه درسال قبل با 14.5 درصد رشد به 12498.8هزار ميليارد ريال افزايش يافت.

به گزارش خبرگزاري مهر سپرده قانوني از جمله ابزارهاي در دست بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و تورم است.

بر اساس اين گزارش در حالي كه بانكهاي مركزي در اغلب كشورهاي دنيا از ابزارهاي متنوعي چون عمليات بازار آزاد براي كنترل نقدينگي استفاده مي كنند اما بانك مركزي ايران به دليل برخي محدوديتها نمي تواند از اين ابزارها استفاده كند.

براساس اين گزارش رشد دارايي بانك هاوموسسات اعتباري نزد بانك مركزي پس ازيكسان سازي نرخ سپرده هاي قانوني سرعت گرفته كه اين موضوع با اعتراض گسترده مديران بانك هاوموسسات اعتباري خصوصي روبه روشده است.

باتوجه به اينكه يكسان سازي نرخ سپرده قانوني افزايش اين نرخ را براي بانك هاوموسسات خصوصي درپي داشته، مديران اين نهاد ها معتقدند افزايش اين نرخ موجب كاهش سوددهي و ورشكستگي آنها شده وبا توجه به حجم كوچك سپرده هاي دريافتي وضع اين نرخ به هيچ وجه عادلانه نيست.

از طرف ديگر مديران بانك مركزي و بانك هاي دولتي معتقدند نبايد تفاوتي دروضع نرخ سپرده هاي قانوني بانك هاي دولتي وخصوصي باشد.

نرخ سپرده قانوني دراغلب كشورهاي جهان بين چهارتا شش درصد است درحالي كه اين نرخ دركشورما 17 درصد تعيين شده است.