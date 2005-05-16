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۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۳۷

تيمهاي ملي اسكيت كشورمان امشب وارد تهران مي شوند

تيم ملي اسكيت بانوان و آقايان و همچنين تيم ملي هاكي اسكيت كشورمان كه به مسابقات قهرماني آسيا در كره جنوبي اعزام شده بود، ساعت 30/11 امشب وارد تهران خواهند شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيمهاي ملي اسكيت كشورمان دررده بانوان وآقايان دررشته سرعت حضوريافته بودند كه حاصل كار آقايان دورتبه هشتم ونهم بود وبانوان نيزتوانستند رتبه هاي دوازدهم وسيزدهم را بدست آورند.
در300 مترآقايان محمدرضا مهدويان با ركورد 433/30 ثانيه درمكان هشتم جدول رده بندي قرارگرفت وامين معذب نيا نيزبا ركورد 407/31 ثانيه مكان نهم را بدست آورد.
دررده بانوان هم نگين دادخواه با 979 /34 ثانيه عنوان دوازدهم را بدست آورد ونگارهومني با 384 / 36 ثانيه رتبه سيزدهم را از آن خود كرد. درمسابقات هاكي اسكيت نيزكه با حضورپنج تيم وبراي نخستين باربرگزارشد، تيم ملي كشورمان با 3 شكست ويك پيروزي درمكان پنجم جاي گرفت.
تيم ملي هاكي اسكيت ايران 16- 2 بازي را به ژاپن واگذاركردوبا نتيجه 6 بر7 مغلوب چين تايپه شد. ديداربرابرهنگ كنگ رانيز 5 بر4 شكست خورد وتيم كره جنوبي را با حساب 3 بر2 مغلوب كرد.
گفتني است: دراين رقابتها ژاپن، چين تايپه وهنگ كنگ اول تا سوم شدند.

کد مطلب 184172

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