به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دبير دومين همايش منابع انساني در مراسم افتتاح اين همايش گفت : توسعه منابع انساني مهمترين مزيتي است كه بايد در ايران پي گيري شود.

عباس غفاري تصريح كرد: با توجه به سرعت تغيير فناوري و دگرگوني در دنياي اطلاعات و ارتباطات، سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي ديگر نمي توانند با ثبات حركت كنند و فضاي كنوني شرايط عدم ثبات را فراهم كرده است.

وي يادآور شد: حوزه منابع انساني اكنون عهده دار كاهش هزينه ها در سازمان ها شده است. سياست كاهش هزينه ها منجر به افزايش كيفي محصولات و خدمات شده به گونه اي كه اين مهم نيازمند نيروي انساني كارآمد است.

وي تصريح كرد: چشم انداز 20 ساله كشور با اتكا بر سهم برتر منابع انساني ترسيم شده و در برنامه چهارم توسعه نيز متوسط رشد اقتصادي كشور هشت درصدي هدف گذاري شده است كه 5/2 درصد آن از طريق عوامل بهره بري شامل نيروي كار و منابع انساني تامين مي شود.

دبير اين همايش افزود: توسعه منابع انساني، تبديل توانمندي هاي بالقوه به بالفعل در كاركنان و مديران ارشد است.

وي يادآور شد: پس از اعلام فراخوان همايش 452 خلاصه مقاله به دبيرخانه ارسال شد كه از اين تعداد 24 مقاله ارائه مي شود.

غفاري تصريح كرد : از مجموع مقاله هاي دريافتي حدود 70 درصد متعلق به سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي و حدود 30 درصد نيز مربوط به دانشگاه هاي كشور است.