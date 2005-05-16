محسن هاشمي همچنان مديرعامل مترو است

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، روابط عمومي شركت راه آهن شهري تهران و حومه در اين اطلاعيه آورده است : طي روزهاي گذشته در برخي رسانه ها اخباري در خصوص تغيير مديرعامل متروي تهران درج شده بود كه روابط عمومي اين شركت ضمن تكذيب اين خبر به آگاهي مي رساند كه تا به حال هيچگونه تغييري در مديريت شركت مترو صورت نپذيرفته و مهندس هاشمي كماكان به عنوان رئيس هيات مديره شركت مترو مشغول بكار است .

در اين اطلاعيه همچنين برخي اخبار به نقل از افراد ناشناس مبني بر كم شدن ميزان حضور مديرعامل شركت مترو به دليل حضور در فعاليت هاي انتخاباتي آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز به شدت تكذيب شده و از بيان كنندگان احتمالي و ناشران اينگونه اخبار درخواست مي شود مباني اوليه اخلاق انتخاباتي را رعايت كنند.