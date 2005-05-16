  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۱۶

روابط عمومي شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) تاكيد كرد :

محسن هاشمي همچنان مديرعامل مترو است

محسن هاشمي همچنان مديرعامل مترو است

در پي درج اخباري مبني بر تغيير مديريت متروي تهران ، شركت راه آهن شهري تهران وحومه ( مترو ) با صدور اطلاعيه اي ضمن تكذيب خبر فوق تاكيد كرد : مهندس محسن هاشمي همچنان در سمت خود به عنوان مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت متروي تهران مشغول بكار است .

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، روابط عمومي شركت راه آهن شهري تهران و حومه در اين اطلاعيه آورده است : طي روزهاي گذشته در برخي رسانه ها اخباري در خصوص تغيير مديرعامل متروي تهران درج شده بود كه روابط عمومي اين شركت ضمن تكذيب اين خبر به آگاهي مي رساند كه تا به حال هيچگونه تغييري در مديريت شركت مترو صورت نپذيرفته و مهندس هاشمي كماكان به عنوان رئيس هيات مديره شركت مترو مشغول بكار است .

در اين اطلاعيه همچنين برخي اخبار به نقل از افراد ناشناس مبني بر كم شدن ميزان حضور مديرعامل شركت مترو به دليل حضور در فعاليت هاي انتخاباتي آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز به شدت تكذيب شده و از بيان كنندگان احتمالي و ناشران اينگونه اخبار درخواست مي شود مباني اوليه اخلاق انتخاباتي را رعايت كنند.

کد مطلب 184240

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها