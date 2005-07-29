سرمايه گذاري در بخش سخت افزاري مهمترين مشكل توسعه IT در منطقه است

دكتر صدري در گفتگو با خبرنگار فناوري "مهر"، در مورد جايگاه فناوري اطلاعات ايران در ميان كشورهاي اسلامي افزود : در بخش فناوري اطلاعات فعاليت هاي گسترده اي در حوزه آموزش و پرورش صورت گرفته كه قابليت رقابت با ديگر كشورها را دارند.

وي افزود: جايگاه فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش ايران نسبت به ساير كشورهاي اسلامي مناسبت تر است و آموزش و پرورش نقش مهمي در توسعه IT كشور بازي مي كند.

رييس منطقه اي ايسسكو در مورد مشكلات توسعه IT در كشورهاي منطقه تصريح كرد: سرمايه گذاري در بخش سخت افزاري يكي از مهمترين مشكلات توسعه IT در كشورهاي منطقه است. يكي ديگر از مشكلات، مسائل فرهنگي است كه IT به دنبال خود در جامعه به وجود خواهد آورد. همچنين آموزش معلمان در سطوح مختلف تحصيلي و پياده سازي آموزش هاي لازم بودجه وسيعي را مي طلبد.