شرح ديوان حافظ توسط علامه طباطبايي منتشر شد





به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، جمال آفتاب به كوشش علي سعادت‌ پرور، درهشت جلد وشمارگان1200دوره توسط انتشارات احياء كتاب تهران ، براي چهارمين بارچاپ شد .

اين شرح كه براساس ديوان حافظ نسخه قدسي صورت گرفته است ، تمام اشعار ديوان حافظ را شامل مي شود. روش علامه طباطبايي درشرح ديوان حافظ اينگونه بوده كه پس از نقل چند بيت از ديوان حافظ كه مضمون مشتركي دارند، به بيان نظرخود وتوضيح مثال ها پرداخته است .

گفتني است ، كتاب جمال آفتاب شامل شرح وتوضيح تمامي ابيات ديوان حافظ نمي شود بلكه ذيل برخي از ابيات درحد يكي دوخط ، نقطه نظرعلامه طباطبايي درباره يك موضوع - مانند نقش استاد در تربيت سالك - مبتني بر اشعار خواجه شيراز ذكر گرديده است .