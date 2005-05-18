  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۴۷

در ديدار مسؤولان سازمان تبليغات اسلامي با آيت‌الله صافي گلپايگاني مطرح شد :

علما و مبلغان در قبال امنيت فكري جامعه مسئول هستند

علما و مبلغان بايد مراقب باشند و نگذارند فرق باطله در جامعه رسوخ و گسترش يابند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"  در قم، آيت‌ الله صافي گلپايگاني با بيان اين ‌كه قداست قم بايد حفظ شود، به پخش اطلاعيه‌هاي ثبت نام كلاس موسيقي در شهر قم اشاره كرد و گفت : برگزاري كلاس موسيقي در قم يعني چه؟! اين مرجع تقليد با انتقاد از برخي برنامه‌ها و مسابقات در قم گفت : اين برنامه‌ها و مسابقات چيست؟ قداست قم را بايد حفظ كرد.

آيت‌ الله صافي گلپايگاني با اشاره به سياست‌ بني‌اميه براي نفوذ در ميان مؤمنان گفت : وقتي بني‌اميه ديدند نمي‌توانند با مردم مدينه و معارف اهل بيت معارضه كنند، به فكر افتادند كه از نظر اخلاقي آنان را فاسد كنند و اشخاص نامدار در فسق و فجور را به كار گرفتند تا به هدف خود برسند.

اين مرجع تقليد با اشاره به تبليغات گسترده دشمنان براي گمراه كردن مردم گفت : وظيفه روحانيت و حكومت اسلامي در اين رابطه خيلي سنگين است و راديو و تلويزيون هم بايد در همين راه گام بردارند نه اين‌كه اگر خواستيم با جايي مبارزه كنيم آن جا راديو و تلويزيون خودمان باشد.

آيت‌ الله صافي گلپايگاني اضافه كرد : امروز تبليغات سوء با عناوين مذهب ونوگرايي از سوي دشمنان صورت مي‌گيرد كه بايد نسبت به اين مسايل آگاه باشيم و بدانيم چگونه آنان حقايق را تحريف مي‌كنند.

وي افزود : الان روحاني يك شهر بايد تمام اوضاع مذهبي شهر زير نظرش باشد و ما هم بايد از اوضاع كل دنيا مطلع باشيم، هر چند نتوانيم كاري انجام دهيم.

آيت‌ الله صافي گلپايگاني ضمن تقدير از زحمات مسؤولان سازمان تبليغات اسلامي گفت : مبلغان بايد مراقب باشند و نگذارند فرق باطله در جامعه رسوخ يابند و اين فرقه‌ها بيش از پيش گسترش نيابند.

اين مرجع تقليد مسؤوليت مبلغان و علما را در قبال امنيت فكري جامعه مورد تأكيد قرار داد و گفت : بايد تبليغ جامعيت داشته باشد و هر چه به تبليغ اهميت بدهيم سزاوار است.

کد مطلب 184309

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها