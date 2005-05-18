ابراهيم حسن بيگي : شبكه هاي توزيع كتاب ما ارتجاعي و عقب مانده اند / موزعان كتاب نبايد در فرصت كم ، توقع سود كلان داشته باشند





وي در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب ، افزود : عموم ناشران موفق هر كشور در دنيا ، حوزه توزيع را از كشور خودشان هم فراتر برده و شبكه هاي توزيع را گسترده كرده اند ، تا جايي كه در اينترنت و شبكه هاي بين المللي هم حضورخود را اثبات كرده اند ، اما در كشور ما اين كارها صورت نگرفته و تلاش هاي ناشران دولتي و خصوصي ما ، فقط در حد حضور در نمايشگاه هاي بين المللي كتاب خلاصه و تعريف شده و اين مجموعه ، نتوانسته است مديريت پيش رونده اي داشته باشد.



ابراهيم حسن بيگي تصريح كرد : ضعف موجود در اين زمينه بيشتر مربوط به مديريت است وگرنه امكانات توزيع وجود دارد ، همچنين كتابخانه ها و كتابفروشي هاي فراواني نيزهستند .



خالق " ريشه در اعماق" ، ياد آور شد : در دوره اي شبكه توزيع كتاب ، مشمول حمايت هاي دولت بود و شبكه هاي دولتي موفقيت هايي را درامر توزيع به وجود آورند ، خريد هايي هم كه ازسوي دولت صورت مي گرفت ، كار شبكه هاي توزيع را آسان تر كرده و باعث مي شد كه كتاب به آساني وارد مدارس و كتابخانه ها شود، اما در عين حال وقتي حمايت ها از طرف دولت كم شد و بخش خصوصي فعال شد، دولت هم دست به خريد با " انتخاب" زد و تغيير رويه داد، از آن پس شبكه هاي توزيع كتاب دچار مشكل جدي شد .



اين نويسنده ياد آور شد : قطع حمايت مستقيم دولت از شبكه هاي توزيع ، در سالهاي اخير باعث شد كه ناشران در قالب تشكل واتحاديه در امر پخش كتاب فعاليت كنند كه بعضي از اين شبكه ها نسبتا موفق بوده اند اما در عين حال مشكلات خاص خودشان را دارند.

حسن بيگي در ادامه اظهار داشت : پيشنهاد من اين است كه اين نوع اتحاديه ها و تشكل ها را گسترش دهيم ، ضمن اين كه اتحاديه نبايد عملكرد حزبي و گروهي داشته باشد ، بلكه بايد عملكرد مجموعه هاي موفق را دركارخود لحاظ كند ، زيرا اگر قرار باشد هر كس گرايش خاصي داشته باشد و كتابهاي خاصي را توزيع كند ، كار سليقه اي مي شود و شكست را به همراه خواهد داشت، مگر اين كه در يك بخش تخصصي خاص ، كتاب عرضه شود كه در آن صورت فعاليت محدودي را مي طلبد.







اين نويسنده در پايان گفت وگو با مهر گفت : افرادي كه در كار فرهنگي و توزيع كتاب فعاليت مي كنند بايد در اين زمينه تخصص داشته و توقع سود كلان در فرصت كم نداشته باشند، چون كالاهاي فرهنگي و غير فرهنگي كاملا از يكديگر متفاوت هستند، در حالي كه كتاب بايد از مجراهاي خاص فرهنگي خود به جامعه عرضه و شناسانده شود ، بنابراين كساني كه در اين بخش فعاليت مي كنند بايد افرادي فرهنگي با مديريت فرهنگي باشند، كساني كه در اين زمينه به راه حل هاي آسان و سوبسيد هاي دولتي و زياده از حد مي انديشند ، هيچگاه موفق نخواهند شد.