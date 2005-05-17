راه اندازي خطوط شبانه اتوبوسراني در كرج

قائم مقام و معاون امور اداري و مالي سازمان اتوبوسراني كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" گفت: به درخواست شهروندان كرجي براي بالاي رفتن امنيت شهروندان به خصوص خانم ها اقدام به ايجاد خطوط شبانه اتوبوسراني كرديم.

احمدرضا جمشيدي اظهار داشت: خطوط مذكور در 5 مسير اصلي شهر كه بيشترين مسافر را دارند به طور رايگان سرويس دهي مي كنند.

وي ادامه داد: اين خطوط كه مبدأ آنها از ايستگاه متروي كرج شروع مي شود، شامل مسيرهاي فرديس، حصارك، بعثت، رجائي شهر و كيانمهر است كه در مجموع 14 ايستگاه اتوبوس با فاصله هاي زماني مشخص در اين خطوط مشغول به كار هستند.

گفتني است ساعات سرويس دهي خطوط شبانه از 21:30 شب تا 5 صبح است.