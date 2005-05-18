شرف الدين : سينماي بدون مخاطب سينما نيست / اكران گسترده فيلم هاي مخاطب خاص اشتباه است

محمد رضا شرف الدين تهيه كننده سينماي ايران ضمن بيان اين مطلب درگفت و گو با خبرنگار سينمايي درمورد تشكيل گروه هاي سينمايي آسمان باز گفت : نمي توان براي سينمايي كه بدون مخاطب است لفظ سينما اطلاق كرد .در عين حال نبايد درجريانات فرهنگي به سوي مخاطب محوري سوق پيدا كنيم . همچنين با ضوابط فرهنگي مي توان فيلم هايي درجهت رضايت وتوجه مخاطبان توليد كرد.

وي درادامه افزود: روند توليد فيلم هاي سينمايي درگذشته بيشتر درسمت وسوي مخاطب گريزي بود ،تا تشويق وارتباط بيشتر با مخاطبان .

شرف الدين خاطرنشان كرد: سينما يك محصول صنعتي - فرهنگي است . سينما ازنقطه نظر فرهنگي تاثيرگسترده اي برروي افكار وانديشه ها دارد اما درنهايت يك محصول صنعتي محسوب مي شود . مشتري ومصرف كننده اين محصول درواقع بايد تكليفش را بداند . به گونه اي بايد مصرف كننده هرنوع توليد را مشخص كنيم و براي هرمصرف كننده محصول مورد نيازش ارائه گردد . حتي در بخش صنعت سينما بايد ، نبايدها ، محدوديت ها لحاظ وطبق آن توليد انجام شود .

وي خاطرنشان كرد : اختصاص سالن هاي مناسب درمناطق مختلف شهر، شناسايي طيف مخاطبان بالقوه اين آثار ، اطلاع رساني صحيح مشترك و آبونه كردن مخاطب ثابت اين آثار با تسهيلات و تحفيفات ويژه گامهاي مهمي درتوفيق گروه سينمايي آسمان باز خواهد بود.

مدير انجمن سينماي دفاع مقدس افزود : امروز ديگر جامعه ما جامعه محدود گذشته نيست و ومي توان با برنامه ريزي هاي مدون واصولي خوراك مناسب فرهنگي براي جمعيت 80 ميليوني كشور فراهم آورد.

وي افزود : براي فيلم هاي مخاطب خاص تبليغ را مناسب نمي دانم بلكه اعتقاد به اطلاع رساني دارم . شما فرض كنيد يك كتاب مرجع مي خواهد چاپ بشود ما اگر انواع تبليغات ژورناليستي را براي آن انجام دهيم .جز آنكه ازارزش كتاب مرجع كاسته شود هيچ نتيجه ديگري ندارد . تبليغات عادي ومتداول مختص فيلم هاي تجاري و بدنه اي است .البته اطلاع رساني صحيح با چاپ برشور خلاصه داستان ،نوع سبك فيلم سازي كارگردان ،نقد هاي منتقدان پيرامون فيلم امكان پذيراست ومخاطبان بالقوه اين آثار خودشان به تدريج گرايش به ديدن فيلم ها پيدا مي كنند .