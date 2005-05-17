وزارت خارجه بايد بطور صريح اهانت آمريكاييان به قرآن كريم را محكوم نمايد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اين نمايندگان مجلس در تذكر مكتوب خود كه حداد عادل آن را قرائت كرد، خواستار محكوم كردن صريح و اقدام جدي وزارت خارجه در قبال اهانت نظاميان آمريكايي به قرآن كريم شدند.