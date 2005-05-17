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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۵۵

تذكر دو نماينده مجلس به وزير خارجه

وزارت خارجه بايد بطور صريح اهانت آمريكاييان به قرآن كريم را محكوم نمايد

حميدرضا حاجي بابايي و اصغر گرانمايه پور نمايندگان همدان و كاشان در جلسه علني امروز نسبت به لزوم موضع گيري صريح وزارت خارجه درباره اهانت نظاميان آمريكايي به قرآن كريم به سيد كمال خرازي وزير امور خارجه تذكر دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اين نمايندگان مجلس در تذكر مكتوب خود كه حداد عادل آن را قرائت كرد، خواستار محكوم كردن صريح و اقدام جدي وزارت خارجه در قبال اهانت نظاميان آمريكايي به قرآن كريم شدند.

کد مطلب 184414

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