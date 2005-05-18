  1. هنر
  2. سایر
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۴۲

انتقاد صريح يك شاعر از كم كاري شاعران معاصر در قالب هاي كلاسيك

بيژن ارژن : حتي يك دوبيتي سراي خوب در كل كشور نداريم

بيژن ارژن - شاعر و منتقد ادبيات ، گفت : ما امروز حتي يك دوبيتي سراي خوب در كل كشور نداريم ، علاوه بر آن ، تعداد رباعي سرايان كشور به تعداد انگشتان دست نيز نمي‌رسد.

به گزارش خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ، اين شاعر و منتقد ادبيات با بيان اين مطلب ، دربيستمين نشست تخصصي نقد شعر « شكوفه‌هاي خيال »  درسالن قدس مصلي قم افزود : بايد شاعران ما درزمينه قالب‌ هاي فراموش شده و متروك شعري هم كار كنند و نگذارند نسل اين گونه‌ هاي شعري منقرض شود.

در اين نشست ادبي كه با حضور علاقه ‌مندان و ادب دوستان همراه بود ، ارژن به انتقاد از پرداختن بيش ازحد شاعران كشوردر زمينه‌هاي غزل و سپيد پرداخت ، سپس محمد جواد محبت  اشعاري تازه خود را خواند و در ادامه دوشاعربه نقد و بررسي اشعار خوانده شده پرداختند .

کد مطلب 184419

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها