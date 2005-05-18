بيژن ارژن : حتي يك دوبيتي سراي خوب در كل كشور نداريم

به گزارش خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ، اين شاعر و منتقد ادبيات با بيان اين مطلب ، دربيستمين نشست تخصصي نقد شعر « شكوفه‌هاي خيال » درسالن قدس مصلي قم افزود : بايد شاعران ما درزمينه قالب‌ هاي فراموش شده و متروك شعري هم كار كنند و نگذارند نسل اين گونه‌ هاي شعري منقرض شود.



در اين نشست ادبي كه با حضور علاقه ‌مندان و ادب دوستان همراه بود ، ارژن به انتقاد از پرداختن بيش ازحد شاعران كشوردر زمينه‌هاي غزل و سپيد پرداخت ، سپس محمد جواد محبت اشعاري تازه خود را خواند و در ادامه دوشاعربه نقد و بررسي اشعار خوانده شده پرداختند .