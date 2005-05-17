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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۴۸

اختصاص بودجه 65 ميليارد ريالي براي توسعه و تجهيز اماكن ورزشي استان قم

از سوي سازمان تربيت بدني بيش از 65 ميليارد ريال به تجهيزات و توسعه اماكن ورزشي استان قم اختصاص يافت.

به گزارش خبرنگار" مهر" در قم، روابط عمومي اداره كل تربيت بدني استان قم اعلام كرد از محل اعتبارات بند پ تبصره 16 مبلغ 000/000/760/6 ريال معادل شش ميليارد و هفتصد و شصت ميليون تومان جهت پروژه‌هاي عمراني ورزش استان از سوي سازمان تربيت بدني اختصاص يافت.
درپي نشست مشترك مهندس ضيايي معاونت عمراني استانداري، مهندس طباطبايي رييس مديريت و برنامه ريزي، مهندس نيكخو مديركل تربيت بدني استان با قائم مقام سازمان تربيت بدني كه چهارشنبه گذشته درتهران انجام شد، پس از بحث و تبادل نظر و تأكيد برعقب ماندگي‌هاي ورزشي و ذكر دلايل محروميت‌هاي استان، مقررشد مبلغ شش ميليارد و هفتصد و شصت ميليون تومان جهت تجهيز، بازسازي، تكميل و راه اندازي اماكن و فضاهاي ورزشي استان اختصاص يابد كه اختصاص اين اعتبار تاكنون بي سابقه بوده است.

کد مطلب 184427

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