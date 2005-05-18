چشماني كه فردا را انتظار مي كشند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، مشكلات اقتصادي پس از دوران جنگ باعث گرديد بخش هايي از جامعه در انجام وظايف و مسئوليت هاي كه بر عهده دارند، تا حدود زيادي با كمبودهاي مالي مواجه گردند.

وزارت آموزش و پرورش با بيشترين تعداد مخاطب كه دانش آموزان باشند، از جمله دستگاههايي است كه بعد از گذشت 17 سال از پايان جنگ ، همچنان با كمبودها و مشكلات حاد اقتصادي دست و پنجه نرم مي كند و همين امر باعث گرديده تعداد زيادي از بچه هاي اين مرز و بوم در حسرت داشتن يك كلاس درس ، چشم به انتظار دستان پر مهر خيرين و نيكوكاران باشند.

بر اساس اعلام سازمان نوسازي، تجهيز و توسعه مدارس كشور، در حال حاضر بيش از 70 هزار كلاس درس قديمي و فرسوده وجود دارد كه درس خواندن زير سقف اين كلاس ها در زماني نه چندان دور براي جان دانش آموزان خطرآفرين خواهد بود.

وجود خيرين و نيكوكاران مدرسه ساز در طول قريب به سه ده از پيروزي انقلاب اسلامي ، همواره در ساخت و تجهيز مدارس كمك هاي شاياني را صورت داده اند كه همواره از سوي جامعه مورد لطف و عنايت قرار داشته و دارند. اما در مقابل دولت تعهد كرده معادل هر آنچه كه نيكوكاران مدرسه ساز تعهد كرده اند براي ساخت مدارس پرداخت كند به همان ميزان اعتبار براي مدرسه سازي تخصيص دهد، اما گفته مي شود تا كنون يك سوم اين تعهدات نيز پرداخت نشده است.

با تمام اين تفاسير، خيرين مدرسه ساز دست از تلاش خود برنداشته و همچنان نسبت به تعهدي كه در جامعه قائل شده اند مشغول ساخت و نوسازي مدارس در سطح كشور هستند. به طوري كه علي رغم وعده هاي مسوولان آموزش پرورش مبني بر حذف كلاس هاي درس كپري تا پايان سال 82 ، اما هنوز اين وعده محقق نشده و دانش آموزان زيادي در اين قبيل كلاسها مشغول درس خواندن هستند. بر همين اساس رييس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور از ساخت 50 هزار كلاس درس جايگزين مدارس كپري و روستايي طي سه سال آينده خبر مي دهد.

محمد رضا حافظي با تاكيد بر اينكه نيكوكاران مدرسه ساز در ارديبهشت سال گذشته 176 هزار ميليارد ريال تعهد براي ساخت مدارس تعهد كردند، گفت : ميزان تعهدات خيرين مدرسه ساز نسبت به سال 82، 110 درصد افزايش داشته و پيش بيني مي شود به همين نسبت امسال افزايش يابد.

بر اساس گزارش مجمع خيرين مدرسه ساز، در حال حاضر 9 هزار نيكوكار عضو جامعه خيرين مدرسه ساز هستند. همچنين گفته مي شود بيش از 550 نيكوكار مدرسه ساز نيز در خارج از كشور عضو جامعه خيرين مدرسه سازهستند.

سازمان نوسازي و تجهيز و توسعه مدارس كشور با تهيه گزارشي عنوان داشت : طي سالهاي 80 تا 83 به طور متوسط 78 هزار و 99 پروژه با 358 هزار و 21 كلاس درس توسط خيرين مدرسه ساز در دست اجرا بوده كه در اين دوره 12 هزار و 251 پروژه با 57 هزار و 360 كلاس درس احداث و تحويل آموزش و پرورش گرديده است.