چشماني كه فردا را انتظار مي كشند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، مشكلات اقتصادي پس از دوران جنگ باعث گرديد بخش هايي از جامعه در انجام وظايف و مسئوليت هاي كه بر عهده دارند، تا حدود زيادي با كمبودهاي مالي مواجه گردند.
وزارت آموزش و پرورش با بيشترين تعداد مخاطب كه دانش آموزان باشند، از جمله دستگاههايي است كه بعد از گذشت 17 سال از پايان جنگ ، همچنان با كمبودها و مشكلات حاد اقتصادي دست و پنجه نرم مي كند و همين امر باعث گرديده تعداد زيادي از بچه هاي اين مرز و بوم در حسرت داشتن يك كلاس درس ، چشم به انتظار دستان پر مهر خيرين و نيكوكاران باشند.
بر اساس اعلام سازمان نوسازي، تجهيز و توسعه مدارس كشور، در حال حاضر بيش از 70 هزار كلاس درس قديمي و فرسوده وجود دارد كه درس خواندن زير سقف اين كلاس ها در زماني نه چندان دور براي جان دانش آموزان خطرآفرين خواهد بود.
وجود خيرين و نيكوكاران مدرسه ساز در طول قريب به سه ده از پيروزي انقلاب اسلامي ، همواره در ساخت و تجهيز مدارس كمك هاي شاياني را صورت داده اند كه همواره از سوي جامعه مورد لطف و عنايت قرار داشته و دارند. اما در مقابل دولت تعهد كرده معادل هر آنچه كه نيكوكاران مدرسه ساز تعهد كرده اند براي ساخت مدارس پرداخت كند به همان ميزان اعتبار براي مدرسه سازي تخصيص دهد، اما گفته مي شود تا كنون يك سوم اين تعهدات نيز پرداخت نشده است.
با تمام اين تفاسير، خيرين مدرسه ساز دست از تلاش خود برنداشته و همچنان نسبت به تعهدي كه در جامعه قائل شده اند مشغول ساخت و نوسازي مدارس در سطح كشور هستند. به طوري كه علي رغم وعده هاي مسوولان آموزش پرورش مبني بر حذف كلاس هاي درس كپري تا پايان سال 82 ، اما هنوز اين وعده محقق نشده و دانش آموزان زيادي در اين قبيل كلاسها مشغول درس خواندن هستند. بر همين اساس رييس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور از ساخت 50 هزار كلاس درس جايگزين مدارس كپري و روستايي طي سه سال آينده خبر مي دهد.
محمد رضا حافظي با تاكيد بر اينكه نيكوكاران مدرسه ساز در ارديبهشت سال گذشته 176 هزار ميليارد ريال تعهد براي ساخت مدارس تعهد كردند، گفت : ميزان تعهدات خيرين مدرسه ساز نسبت به سال 82، 110 درصد افزايش داشته و پيش بيني مي شود به همين نسبت امسال افزايش يابد.
بر اساس گزارش مجمع خيرين مدرسه ساز، در حال حاضر 9 هزار نيكوكار عضو جامعه خيرين مدرسه ساز هستند. همچنين گفته مي شود بيش از 550 نيكوكار مدرسه ساز نيز در خارج از كشور عضو جامعه خيرين مدرسه سازهستند.
سازمان نوسازي و تجهيز و توسعه مدارس كشور با تهيه گزارشي عنوان داشت : طي سالهاي 80 تا 83 به طور متوسط 78 هزار و 99 پروژه با 358 هزار و 21 كلاس درس توسط خيرين مدرسه ساز در دست اجرا بوده كه در اين دوره 12 هزار و 251 پروژه با 57 هزار و 360 كلاس درس احداث و تحويل آموزش و پرورش گرديده است.
روند تعهدات خيرين مدرسه ساز در طول اين سالها رشد جهشي داشته كه با احتساب كمك هاي مربوط به بازسازي مدارس بم ، به حدود 5 برابر افزايش يافته است. همچنين حجم كمك هاي خيرين مدرسه ساز نسبت به سال گذشته 50 درصد و نسبت به سال 81 به ميزان 88 درصد رشد داشته كه اين امر نشناگر عظم خيرين در جهت امر مدرسه سازي در كشور است. در مجموع حجم كمكهاي صورت گرفته از سوي خيرين در سال گذشته 1761 ميليارد ريال بوده كه براي ساخت فضاهاي آموزشي اختصاص يافته است.
رييس مجمع خيرين مدرسه ساز كشور پيش بيني مي كند امسال خيرين مدرسه ساز قريب به 3 هزار ميليارد ريال به امر مدرسه سازي در كشور كمك كنند.
از سوي ديگر رييس مجمع خيرين مدرسه ساز استان تهران با اعلام اينكه طي سال گذشته حدود 34 ميليارد تومان توسط خيرين جذب مدرسه سازي در سطح استان تهران شد، اظهار داشت: همين امر موجب گرديد طي يك سال گذشته 553 كلاس درس تحويل آموزش و پرورش استان گردد.
امير نعمت بني آدم در عين حال وضعيت فرسودگي و قديمي بودن كلاس هاي درس را در سطح استان تهران به مراتب وخيم تر از ساير مناطق كشور دانست و افزود: وضعيت تهران با توجه به حجم مهاجرپذيري بي رويه و افزايش جمعيت، بدتر از استانهاي يزد، گيلان، بوشهر، سيستان و بلوچستان و هرمزگان است...
در هر حال وزارت آموزش و پرورش و در اولويت بعد دولت ، بايد قدرشناس اين افراد باشند كه توانسته اند بار سنگيني از انبوه مشكلات آنها را به نحوه احسن و در كمال خضوع و فروتني بر دوش بگيرند، بدون اينكه توقعي از مسئولان داشته باشند. اما اين امر دليلي بر فراموشي وظايف محوله دولت و آموزش وپرورش نيست.
نظر شما