مديران مدارس غير انتفاعي قانون وضع مي كنند ! // قوانين يكنواختي براي اداره مدارس غير انتفاعي وجود ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، مادر يك دانش آموز از اقليت هاي مذهبي كشور ضمن اعلام اين مطلب گفت: مدير " دبيرستان دخترانه " خرد " در منطقه يك آموزش و پرورش بدون هيچ دليل قانع كننده اي از ثبت نام فرزندم فقط به دليل اقليت ديني بودن، خودداري كرد.

وي با اشاره به مذهب خود كه زرتشتي است و به عنوان يكي از مذاهب رسمي و شناخته شده در ايران است ، افزود: متاسفانه مدير مدرسه فقط به دليل اقليت بودن فرزندم، از ثبت نام او امتناع و حتي اجازه شركت در امتحان ورودي را از فرزندم گرفت.

وي گفت: به همين دليل شكايتي را تنظيم و به اداره آموزش و پرورش منطقه يك بردم و در آنجا عنوان شد كه چنين منعي براي ثبت نام از دانش آموزان اقليت ديني وجود ندارد.

از سوي ديگر يكي از مديران مدارس غير انتفاعي واقع در منطقه يك آموزش و پرورش ، در خصوص وجود چنين قانوني براي ثبت نام از دانش آموزان گفت: چنين منع و ممنوعيتي به صراحت در قانون نيامده ، اما برخي از مديران به صورت اختياري نسبت به ثبت نام و گزينش دانش آموزان مدرسه خود اقدام مي كنند.

همچنين مديركل مدارس غير انتفاعي نيز ضمن رد چنين ممنوعيت و محدوديتي براي ثبت نام دانش آموزان اقليت مذهبي در كشور گفت: نه تنها در مدارس غير انتفاعي بلكه در مدارس دولتي نيز چنين قانوني نيامده كه از ثبت نام دانش آموزان اقليت ديني ممانعت به عمل آيد.

حسن مسعودي در ارتباط با چنين مواردي كه اتفاق مي افتد، توضيح داد: مديران مدارس غير انتفاعي فقط زماني مي توانند نسبت به ثبت نام از دانش آموزان امتناع كنند كه محل سكونت آنها در خارج از محدوده مدرسه باشد.

وي افزود: چنين قانوني در ممانعت از ثبت نام دانش آموز اقليت در قانون مدارس غير انتفاعي نيامده و بايستي توضيح مدير مدرسه قانع كننده باشد.

مديركل مدارس غير انتفاعي گفت: اگر دانش آموز اقليت از قبول شرايط مدرسه مذكور امتناع كند و نخواهد مطابق ارزشهاي حاكم بر فضاي مدارس مسلمان مشغول تحصيل شود، آنگاه مدير مربوطه مي تواند از ثبت نام او جلوگيري كند.

ما بر اساس آيين نامه داخلي خود عمل مي كنيم

همچنين معاون آموزشي دبيرستان دخترانه خرد در خصوص عدم ثبت نامه از اين دانش آموز اقليت مذهبي گفت: اساسنامه اين دبيرستان اجازه ثبت نام از دانش آموز اقليت را منع كرده و بر همين اساس نمي توانيم از اين دانش آموز ثبت نام كنيم.

خانم محمد حسين در پاسخ به اين سئوال كه همه مدارس غير انتفاعي چنين محدوديت و ممنوعيتي را براي ثبت نام از دانش آموزان اقليت ديني اجرا مي كنند، افزود: نه چنين مساله اي در همه مدارس غير انتفاعي اجرا نمي شود، بلكه ما بر اساس تصميم هيات امناي اين دبرستان، فقط دانش آموز مسلمان را مي پذيريم.

معاون آموزشي دبيرستان ياد شده گفت: همه مدارس غير انتفاعي براي خود اساسنامه مستقل و جداگانه اي دارند و مي توانند بر همان ضوابط و قوانين تنظيم شده ، فعاليت داشته باشند.

وي در ارتباط با عدم پذيرش اين دانش آموز براي حضور در امتحان ورودي افزود: اين يك گزينش علمي است كه در صورت شركت دانش آموز و قبولي او نسبت به ثبت نام دانش آموز اقدام مي شود.

معاون آموزشي اين دبيرستان با تاكيد مجدد بر اينكه ثبت نام از دانش آموزان اقليت ديني اجباري نيست، گفت: چون غير انتفاعي هستيم، مي توانيم در خصوص ثبت نام دانش آموزان تصميم بگيريم.

گفته مي شود مديريت دبيرستان مذكور فقط نسبت به ثبت نام فرزندان مسوولان بلند پايه دولتي با دريافت شهريه هاي هنگفت اقدام مي كند.