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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۳۵

رئيس مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران در گفتگو با "مهر ": 240 كتابخانه وابسته به وزارت علوم به صورت داوطلبانه منابع خود را در اختيار اعضا قرار مي دهند

رئيس مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران در گفتگو با "مهر ": 240 كتابخانه وابسته به وزارت علوم به صورت داوطلبانه منابع خود را در اختيار اعضا قرار مي دهند

رئيس مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران گفت : امروزه اصطلاح «دسترسي به منابع» به جاي «مالكيت منابع» در كتابخانه ها معمول شده تا كتابخانه ها بتوانند از منابع يكديگر براي پاسخ به نياز مراجعان استفاده كنند. در طرح غدير نيز كه در اين راستا ايجاد شده، هم اكنون 240 كتابخانه وابسته به 66 دانشگاه و موسسه پژوهشي در وزارت علوم منابع خود را مستقيما در اختيار اعضا قرار مي دهند.

دكتر حسين غريبي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت : به دلايل گوناگون از جمله رشد روزافزون دانش بشري و تعداد فزاينده منابع اطلاعاتي كه در دنيا منتشر مي شود و محدوديت هاي گوناگون كتابخانه ها از جمله محدوديت منابع مالي موجب شده است استفاده از اصطلاح «دسترسي به منابع» به جاي «مالكيت منابع» در كتابخانه ها معمول شود و برنامه هايي پديد آيند كه كتابخانه ها بتوانند از منابع يكديگر براي پاسخ به نياز مراجعان خود استفاده كنند.

دكتر غريبي خاطر نشان كرد :«طرح غدير يا عضويت فراگير كتابخانه ها» راهكار جديدي است كه براي ايجاد دسترسي مستقيم استفاده كنندگان به منابع كتابخانه هاي دانشگاهي - به عنوان يك طرح دائمي به اجرا در آمده است.

رييس مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران افزود :طبق آخرين آمار (6ماهه اول 83) براساس طرح غدير 240 كتابخانه وابسته به 66 دانشگاه و موسسه پژوهشي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به صورت داوطلبانه منابع خود را مستقيما در اختيار اعضا قرار مي دهند. اين كتابخانه ها در مجموع داراي بيش از 7 ميليون و 299 هزار و297 جلد كتاب، حدود 61 هزار و 245 عنوان نشريه ادواري و بيش از191هزار و 92 عنوان پايان نامه و رساله هستند.

وي تعداد پذيرش عضو را 19هزار و 690 نفر، تعداد كتابهاي امانت گرفته شده را 68 هزار و 830 جلد و تعداد استفاده از منابع كتابخانه در محل را 26 هزار و30عنوان تا پايان فروردين ماه امسال ذكر كرد.

کد مطلب 184515

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