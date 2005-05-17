رئيس مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران در گفتگو با "مهر ": 240 كتابخانه وابسته به وزارت علوم به صورت داوطلبانه منابع خود را در اختيار اعضا قرار مي دهند

دكتر حسين غريبي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت : به دلايل گوناگون از جمله رشد روزافزون دانش بشري و تعداد فزاينده منابع اطلاعاتي كه در دنيا منتشر مي شود و محدوديت هاي گوناگون كتابخانه ها از جمله محدوديت منابع مالي موجب شده است استفاده از اصطلاح «دسترسي به منابع» به جاي «مالكيت منابع» در كتابخانه ها معمول شود و برنامه هايي پديد آيند كه كتابخانه ها بتوانند از منابع يكديگر براي پاسخ به نياز مراجعان خود استفاده كنند.

دكتر غريبي خاطر نشان كرد :«طرح غدير يا عضويت فراگير كتابخانه ها» راهكار جديدي است كه براي ايجاد دسترسي مستقيم استفاده كنندگان به منابع كتابخانه هاي دانشگاهي - به عنوان يك طرح دائمي به اجرا در آمده است.

رييس مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران افزود :طبق آخرين آمار (6ماهه اول 83) براساس طرح غدير 240 كتابخانه وابسته به 66 دانشگاه و موسسه پژوهشي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به صورت داوطلبانه منابع خود را مستقيما در اختيار اعضا قرار مي دهند. اين كتابخانه ها در مجموع داراي بيش از 7 ميليون و 299 هزار و297 جلد كتاب، حدود 61 هزار و 245 عنوان نشريه ادواري و بيش از191هزار و 92 عنوان پايان نامه و رساله هستند.

وي تعداد پذيرش عضو را 19هزار و 690 نفر، تعداد كتابهاي امانت گرفته شده را 68 هزار و 830 جلد و تعداد استفاده از منابع كتابخانه در محل را 26 هزار و30عنوان تا پايان فروردين ماه امسال ذكر كرد.