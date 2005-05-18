  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۲۴

نائب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد در گفتگو با "مهر" :

مشاركت مردمي در توسعه فضاي سبز مشهد بايد در اولويت قرار گيرد

مشاركت مردمي در گسترش و توسعه فضاي سبز بايد در اولويت نخست سياست هاي راهبردي شهرداري مشهد قرار گيرد .

غلامرضا بصيري پوردر گفتگو با خبر نگار خبرگزاري مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود : : اكنون كه فضا براي مشاركت و سرمايه گذاري در توسعه عمران شهري فراهم شده ضروري است برنامه ريزان حوزه شري از اين فرصت بهره ببرند .

 

وي تصريح كرد : براي داشتن شهري زيبا  و تميز نياز به پشتوانه مردمي و مشاركت آنان است .

 

وي افزود: مشهد در تمام بخشهاي فرهنگي و اجتماعي عمران داراي ظرفيت هاي  بالقوه اي بوده كه نقش هدايت گر مشاركت هاي مردمي  مي تواند زمينه را براي بروز آن فراهم آورد .

 

بصيري گفت : تلاش مجموعه شوراي  اسلامي شهر مشهد اين است كه با تدوين طرح هاي مختلف زمينه توسعه فضاي سبز فراهم شود .

 

وي بازنگري طرح جامع در بخش فضاي سبز را ضروري دانست و افزود: بايد با اجراي طرح هاي زيربنايي در افق آينده شهري روان و زيبا ترسيم شود.

کد مطلب 184536

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها