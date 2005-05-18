مشاركت مردمي در توسعه فضاي سبز مشهد بايد در اولويت قرار گيرد

غلامرضا بصيري پوردر گفتگو با خبر نگار خبرگزاري مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود : : اكنون كه فضا براي مشاركت و سرمايه گذاري در توسعه عمران شهري فراهم شده ضروري است برنامه ريزان حوزه شري از اين فرصت بهره ببرند .

وي تصريح كرد : براي داشتن شهري زيبا و تميز نياز به پشتوانه مردمي و مشاركت آنان است .

وي افزود: مشهد در تمام بخشهاي فرهنگي و اجتماعي عمران داراي ظرفيت هاي بالقوه اي بوده كه نقش هدايت گر مشاركت هاي مردمي مي تواند زمينه را براي بروز آن فراهم آورد .

بصيري گفت : تلاش مجموعه شوراي اسلامي شهر مشهد اين است كه با تدوين طرح هاي مختلف زمينه توسعه فضاي سبز فراهم شود .

وي بازنگري طرح جامع در بخش فضاي سبز را ضروري دانست و افزود: بايد با اجراي طرح هاي زيربنايي در افق آينده شهري روان و زيبا ترسيم شود.