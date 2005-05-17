72 داوطلب رياست جمهوري دكترا دارند // 126 داوطلب بيكارند// 30 داوطلب كمتر از 20 سال دارند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، جهانبخش خانجاني با اعلام مجدد اينكه 89 نفر از ثبت نام شدگان زن هستند در كنفرانسي خبري گفت : 86 كارشناس ارشد، 4 نفر تحصيلات خارج فقه، 387 نفر ليسانس، 152 نفر فوق ديپلم، 5 دانشجو، 148 ديپلم، 111 نفر تحصيلات متوسطه، 53 نفر راهنمايي، 23 نفر ابتدايي، يك نفر اجتهاد و 72 مدرك دكترا در اين انتخابات ثبت نام كرده اند.

وي افزود: 148 نفر وضعيت نظام وظيفه خود را مشخص نكرده اند، 45 نفر معافيت موقت دارند، 318 نفر معافيت دائم و 503 نفر پايان خدمت دارند.

سخنگوي وزارت كشور همچنين در خصوص تركيب سني ثبت نام شدگان گفت: 30 نفر كمتر از 20 سال، 236 نفر بين 20 تا 30 سال، 314 نفر بين 30 تا 40، 202 نفر بين 40 تا 50 سال ، 148 نفر بين 50 تا 60 سال و 52 نفر بين 60 تا 70 سال ، 27 نفر بين 70 تا 80 سال و 5 نفر بالاتر از 80 سال بوده اند.

وي با اشاره به تشكيل 3 نشست كميته ماده 62 انتخابات با محوريت تبليغات، در خصوص مصوبات اين كميته گفت: يكي از مصوبات در خصوص تبليغات در صدا و سيما بود.

خانجاني افزود: صدا وسيما با توجه به بندهاي مختلف قانون كه در ماده 62 به بعد بدان اشاره شده است (از جمله مواد 65 و 66) الزاماتي دارد از جمله اينكه فرصت مساوي براي كانديداها مشخص كند اما چون هنوز تعداد كساني كه تاييد صلاحيت شده اند مشخص نشده است تقسيم اين فرصت بر اساس كانديداي فرضي ني تواند انجام شود.

وي همچنين از اختصاص 5 شبكه راديويي و 5 شبكه تلويزيوني به اين امر خبر داد و افزود: فضا براي تبليغ در شبكه جهاني جام جم نيز پيش بيني شده است.

جانجاني در خصوص ديگر مصوبه اين كميته توضيح داد: مقرر گرديد نشرياتي مانند كيهان ، اطلاعات ، ايران ، جام جم ، قدس ، خراسان، تهران تايمز، همشهري و حمايت و نشريات وابسته به سازمان تبليغات اسلامي و نشرياتي كه از اموال عمومي يا دولتي برخوردارند، مجاز به انتشار تبليغات نباشند.

وي همچنين تصريح كرد: انتشار اخباري كه جانبداري سياسي و گروهي له يا عليه كانديدايي نداشته باشد نيز به طور مساوي بايد به كانديداها اختصاص يابد.

رييس كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات كشور افزود: از آنجا كه قانون شيوه تبليغ در قانون صراحت دارد چاپخانه ها صرفا با نامه رسمي از ستاد مركزي كانديداها مي توانند نسبت به انتشار اوراق تبليغاتي اقدام نمايند.

وي به ديگر مصوبه كميته ماده 62 انتخابات اشاره كرد وگفت: احزاب، گروهها و ائتلاف هايي كه داراي مجوز رسمي از وزارت كشورند مجاز به تبليغات رسمي هستند.

بديهي است ائتلاف ها و احزاب بدون مجوز، مجاز به تبليغات نمي باشند و ائتلاف هاي بدون مجوز حتما بايد اسامي احزاب تشكيل دهنده را در تبليغات خود ذكر كنند.

خانجاني در خصوص شيوه برخورد با تخلفات گفت: هيات هاي بازرسي وزارت كشور، فرمانداري ها و بخشداري ها مكلفند موارد تخلف را گزارش كنند و ما نيز به مراجع قضايي گزارش مي كنيم.

وي با اشاره به حضور دري نجف آبادي دادستان كل كشور در كميسيون ماده 62 قانون، بر پيگيري جدي تخلفات تاكيد كرد.

خانجاني در پاسخ به اين سوال كه چرا عليرغم اينكه فعاليت رسمي تبليغاتي بايد بعد از اعلام نتايج بررسي صلاحيت ها آغاز شود، اما سفرهاي انتخاباتي كانديداها همچنان ادامه دارد، گفت: ما رسما اعلام كرديم تا زماني كه شوراي نگهبان نتيجه صلاحيت ها را اعلام نكرده، هرگونه فعاليت انتخاباتي ممنوع است و ما از كانديداهاي محترم و شخصيت هايي كه ثبت نام كرده اند مي خواهيم فضايي را بوجود نياورند كه طرفدارانشان به تخلف آشكار انتخاباتي دست بزنند.

وي تصريح كرد: مسوولان نظارتي و بازرسي و قوه قضاييه حتما با اين گونه تخلفات برخورد خواهند كرد.

خانجاني افزود: بديهي است برگزاري سخنراني علمي بدون ورود به مباحث انتخاباتي منع قانوني ندارد.

وي در واكنش به اظهارات سيد محمد جهرمي معاون اجرايي شوراي نگهبان در خصوص رد صلاحيت داوطلبان انتخابات ميان دوره اي مجلس گفت: از 276 كانديدا، 14 نفر توسط هيات هاي اجرايي بر اساس گزارشهاي مراجع چهارگانه رد صلاحيت شدند و مراجع چهارگانه مراجع تصميم گير نيستند بلكه مراجع گزارش كننده هستند.

رييس كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات كشور در بخش ديگري از سخنانش به ازدحام اقشار مختلف مردم براي ثبت نام در فهرست كانديداهاي رياست جمهوري بدون داشتن شرايط لازم براي يك رييس جمهور اشاره كرد و گفت: يكي از ويژگي هاي ثبت نام از داوطلبان رياست جمهوري اين بود كه به كنش ها و واكنش هاي اقشار مختلف جامعه به قانون انتخابات باعث شد تا مسوولان اجرا و نظارت به ضرورت بازنگري قوانين برسند.

وي توضيح داد: در قانون، شرط رجل سياسي و مذهبي وجود دارد و بيشتر ثبت نام كنندگان اعم از كشاورز تا روحاني، خود را حائز اين شرط مي دانستند اما اگر بتوانيم كميت را از آغاز ملاك عمل قرار دهيم چنين سوءتفاهمي پيش نمي آيد.

جانجاني گفت: اگر زمينه طرح تغيير قانون انتخابات در دوره ششم مجلس كه رييس جمهور محترم آن را پس گرفتند ايجاد مي شد اين خلاءقانوني حل مي شد.

سخنگوي وزارت كشور با اشاره به تريبونهاي سخنراني و مصاحبه مطبوعاتي داوطلبان رياست جمهوري در وزارت كشور در روزهاي ثبت نام گفت: با عرصه اي كه مجموعه وزارت كشور ايجاد كرد فضا براي بيان عقايد و افكار بدون ايجاد مشكل براي ساختار نظام افراد در كمال آرامش و امنيت مهيا شد.

وي با ابراز خوشوقتي از دعوت صدا وسيما از فعالان سياسي با ديدگاههاي مختلف گفت: اين رفتار را بايد در ساير عرصه هاي كشور گسترش دهيم تا همه كساني كه به قانون اساسي ملتزم هستند بتوانند ديدگاههاي خود را بيان كنند.