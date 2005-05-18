۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۰۷

/ تازه هاي ترجمه /

برگمان با " شرم " پا به كتابفروشي ها گذاشت

شرم و لبخندهاي يك شب تابستاني - دو فيلمنامه از اينگمار برگمان ، با ترجمه غلامرضا صراف وارد پيشخوان كتابفروشي ها شد .

به گزارش خبرنگاركتاب مهر،  دوفيلمنامه از اينگماربرگمان ، فيلمنامه نويس وكاگردان سوئدي  با ترجمه غلامرضا صراف ، در224 صفحه وشمارگان 2000نسخه توسط نشرديگر منتشر وبه پيشخوان كتابفروشي ها راه يافت .

فيلمنامه لبخندهاي يك شب تابستاني ، در ميان آثار برگمان جايگاه ويژه اي دارد ، اين فيلم را مي توان حد فاصل ميان فيلم هاي اوليه برگمان بافضاي شاد وريتم پرتحرك وآثار بعدي او كه فلسفي تر وتلخ تر هستند ، دانست .

در اين كتاب ، برگمان روابط چند زوج اشرافي را به نمايش مي گذارد  و به رغم ظنز سياه  و ظاهر كميك داستان ، درونمايه ها و دغدغه هاي اساسي وهميشگي او به چشم مي خورند .

به گزارش مهر،  " شرم " ، نام اثر ديگري است كه در اين كتاب به چاپ رسيده است ، اين داستان سراسرپرسش وخالي از پاسخ ، داستاني تلخ وسياه است كه رابطه سرد و پرتنش زوجي را به تصوير مي كشد . برگمان در اين اثربه مقوله هستي شناسانه مورد علاقه اش مي پردازد . 

پائولين كيل ، منتقد مشهور آمريكايي " شرم " را شاهكاري بي نقص ازبرگمان ناميده است .

