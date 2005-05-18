۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۸:۱۹

منتشر شد :

باز هم زندگي نامه " گاليله " اين بار به روايت دخترش

كتاب دختر گاليله - نوشته داواسوبل ، با ترجمه هنگامه عارف نيا ، ازسوي نشر قصيده سرا منتشر شد .

به گزارش خبرنگاركتاب مهر،  دخترگاليله  نوشته داواسوبل ، نويسنده آمريكايي با ترجمه هنگامه عارف نيا ، در450 صفحه وشمارگان 1500نسخه توسط نشر قصيده سرا منتشر شد .

اين كتاب كه شش بخش وسي وسه فصل دارد ، با قلمي جذاب به زندگي ، شرح فعاليت هاي علمي ، آثار و نظريات گاليله ، فيلسوف ، انديشمند ومنجم ايتاليايي مي پردازد كه در مجمع تفتيش عقايد ايتاليا محاكمه شد  و با انكار نتايج كاوش هاي علمي خود ، از خطرمرگ رهايي يافت .

به گزارش مهر ، گاليله كه دربين سالهاي 1564 تا 1642 مي زيسته است ، پسريك موسيقيدان بود . اوهرگز ايتاليا را ترك نكرد ولي خبراخترعات وكشفياتش درتمام نقفاط دنيا بازتاب داشت . تلسكوپ هايش به طرزي فوق العاده ،  اين امكان را برايش فراهم مي ساخت كه واقعيتي تازه را درافلاك برملا وبحث حيرت انگيز حركت زمين به دورخورشيد را مطرح كند .

وي براي ابراز اين عقيده ، درمقابل مجمع تفتيش عقايد قرار گرفت وبا اتهام به ارتداد ،  مجبورشد كه سالهاي آخرزندگي اش را تحت بازداشت خانگي سپري كند .

اين كتاب براساس نامه هاي گاليله به دخترش - خواهر( راهبه ) ماريا چلسته نوشته شده است . اين نامه ها توسط سوبل ، نويسنده كتاب ، اززبان ايتاليايي به انگليسي ترجمه  و درقالب داستان به كارگرفته شده است .

کد مطلب 184597

