دولت، راهكار مناسبي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرمازدگي محصولات كشاورزي ارايه دهد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين نامه كه ازسوي 162 نماينده خطاب به سيد محمد خاتمي رييس جمهور نوشته شده است، از رييس جمهور خواسته اند دولت، راهكارهاي مناسبي را براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرمازدگي محصولات كشاورزي ارايه دهد. بنابر اين گزارش، متن كامل اين نامه به اين شرح است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

احتراما با تقدير و تشكر از توجه حضرتعالي و دولت خدمتگزار به بخش كشاورزي در كشور و با تاكيد بر اجراي مصوبه نشست 29/9/83 هيات محترم وزيران متاسفانه همانطور كه مستحضريد خشكسالي و بويژه سرمازدگي در نقاط مختلف كشور سبب آسيب جدي به اين قشر پرتلاش گرديده است و سرمايه چندين ساله آنان را از بين برده است بطوريكه در بعضي از نقاط حتي تا 6 سال ديگر نيز قابل جايگزيني و جبران نخواهد بود لذا انتظار داريم موضوع به صورت ويژه در هيات محترم دولت، بررسي تا به ارايه راهكارهاي مناسب و عاجل بتوان به امداد و كمك آسيب ديدگان اين زلزله خاموش شتافت. توفيق روزافزون همه دلسوزان نظام مقدس اسلامي را خواهانيم.