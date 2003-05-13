سفر صدر اعظم آلمان به چهار كشور جنوب شرقي آسيا

گر هارد شرودر صدر اعظم آلمان به همراه يك هئيت بلند پايه اقتصادي از كشورهاي مالزي و سنگا پور ديدار كرده است و قصد دارد به اندونزي و ويتنام نيز سفر كند . شرودر را در اين سفر ولفگانگ كلمنت وزير اقتصاد آلمان و هاينريش فون پيرر رئيس شركت زيمنس و رئيس كميسيون آسيا - پاسيفيك منافع اقتصادي آلمان همراهي مي كنند.اين در حالي است كه اقتصاد آلمان به اين منطقه آسيا توجه خاص دارد زيرا پس از بحران اقتصادي اواخر دهه 90 ميلادي اين كشورها با سرعتي باور نكردني اقتصاد خود را باز سازي كردند. امروز نيز شاهد شاخصهاي رشد آنان هستيم .بطوري كه شاخص رشد اقتصادي امسال در سنگاپور3/4 در صد ، اندوتزي 3/5 درصد ، در مالزي 5/3 در صد و در ويتنام 6/2 در صد است .هر چند تاثيرات بيماري سارس بر اقتصاد اين منطقه را هنوز نمي توان تخمين زد . درسال گذشته ، ميزان تبادل كالا و خدمات اجتماعي ميان آلمان و سنگاپور رقمي افزون بر 7 ميليارد و 700 ميليون يورو و همين رقم با اندونزي 3 ميليارد و 700 ميليون يورو ، با مالزي 6 ميليارد يورو و با ويتنام 1 ميليارد و 700 ميليون يورو بوده است . اقتصاد المان اين روزها با ركود شديدي روبروست وگمان مي رود شرودر براي عقد قراردادهاي جديد با كشورهاي جنوب شرق اسيا كه بازارهاي خوبي براي محصولات توليدي المان محسوب مي شوند به اين منطقه سفر كرده است .