احداث پانزده خانه عالم در استان گيلان

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر" ، خانه هاي عالم به منظور رفع نيازهاي تبليغي و معرفتي مردم وهمچنين ارتقاء دانش و بينش اقشار مختلف با بهره گيري از حضور مداوم روحاني ، راه اندازي مي شوند .

اين خانه ها در مناطقي كه از وجود روحاني محروم هستند ساخته و فعال مي شوند و در هر يك از آنها ، يكنفر از روحانيون مستقر و يا طرح هجرت ساكن و مستقر مي شوند .

روحانيون اعزام شده به مناطق محروم حداقل به مدت 5 سال در خانه عالم مستقر خواهند شد ، فعاليت اين افراد فرهنگي و تبليغي است . اين قشر با حضور مستمر در خانه هاي عالم ، پاسخگوي پرسشهاي طرح شده از سوي مراجعان بوده و آنها را در زمينه كسب اطلاعات دقيق ديني ياري خواهند كرد .

بر اساس پيش بيني ها اين خانه ها در طول سال از وجود روحاني آگاه و مطلع برخوردار بوده و ساكنان منطقه مي توانند با مراجعه به آنها و طرح مشكلات و مسائل خود ، در رفع موارد موجود اقدام كنند .

روحانيون طرح هجرت و يا مستقر براي حضور در اين خانه ها از حوزه علميه قم اعزام خواهند شد .

طرح احداث خانه هاي عالم از اقدامات سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان در سال 1383 است .