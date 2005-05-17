  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۱۶

احداث پانزده خانه عالم در استان گيلان

به منظور گسترش فرهنگ معارف اسلامي 15دستگاه خانه عالم در مناطق روستايي استان گيلان به بهره برداري رسيده و 8 دستگاه نيز در مرحله احداث است كه پس از پايان كار در اختيار روحانيون مستقر و طرح هجرت اين سازمان كه در مناطق محروم استان گيلان فعاليت تبليغي دارند قرار مي گيرد .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر" ، خانه هاي عالم به منظور رفع نيازهاي تبليغي و معرفتي مردم وهمچنين ارتقاء دانش و بينش اقشار مختلف با بهره گيري از حضور مداوم روحاني ، راه اندازي مي شوند .

اين خانه ها در مناطقي كه از وجود روحاني محروم هستند ساخته و فعال مي شوند و در هر يك از آنها ، يكنفر از روحانيون مستقر و يا طرح هجرت  ساكن و مستقر مي شوند .

روحانيون اعزام شده به مناطق محروم حداقل به مدت 5 سال در خانه عالم مستقر خواهند شد ، فعاليت اين افراد  فرهنگي و تبليغي است .  اين قشر با حضور مستمر در خانه هاي عالم ، پاسخگوي پرسشهاي طرح شده از سوي مراجعان بوده و آنها را در زمينه كسب اطلاعات دقيق ديني ياري خواهند كرد .

بر اساس پيش بيني ها اين خانه ها در طول سال از وجود روحاني آگاه و مطلع برخوردار بوده و ساكنان منطقه مي توانند با مراجعه به آنها و طرح مشكلات و مسائل خود ، در رفع موارد موجود اقدام كنند .

روحانيون طرح هجرت و يا مستقر براي حضور در اين خانه ها از حوزه علميه قم اعزام خواهند شد .

طرح احداث خانه هاي عالم از اقدامات سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان در سال 1383 است .

کد مطلب 184610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها