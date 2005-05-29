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۸ خرداد ۱۳۸۴، ۱۱:۵۳

سينماي ايران و كابوس اكران - 3

پرويز شيخ طادي: سينما بايد نياز روز مخاطب را بشناسد

در چند ساله اخير مردم در اوقات فراغت ترجيح مي دهند بيشتر به مسافرت هاي درون شهري و برون شهري بروند تا به سينما.


پشت پرده مه - اثر پرويز شيخ طادي

كارگردان فيلم "پشت پرده مه " با بيان اين مطلب به خبرنگار سينمايي "مهر" افزود: مردم در تابستان ترجيح مي دهند اوقات فراغت خود را در فضاي باز بگذرانند تا به سالن هاي غير استاندارد سينما ها بروند و مجبور به تماشاي فيلم در سخت ترين شرايط  شوند.

"پرويز شيخ طادي" درباره علت عدم  استقبال مردم از سينماهاافزود: يكي از دلايل اصلي عدم رغبت مردم به رفتن به سينما ، اين است كه ما فيلم خوب نداريم. يعني فيلم هايي كه نياز مخاطب امروز را بشناسند و بتوانند آن را بر طرف كنند، نداريم .

وي ادامه داد : هنرمندان بايد با برنامه ريزي  نياز وافعي مخاطب را بر طرف كنند و ما نبايد گرفتار فرمول هاي كوتاه مدت و آني شويم . ما اگر نياز مخاطب ملاك كارمان باشد و براي جذب آنها فيلم بسازيم، مي توانيم اكران هاي خوبي داشته باشيم.

"پرويز شيخ طادي"  درباره زمان نمايش فيلم " پشت پرده مه " و كارهاي بعدي خود اظهار داشت: سعي ما بر اين است فيلم " پشت پرده  مه " را هم زمان با شروع كارمدارس، در مهر ماه اكران كنيم . در اين مدت، دو فيلمنامه با نامهاي "علي يار" و "كشتي نوح" را آماده دارم كه فعلا در مرحله "بروكراسي" اداري  مانده اند.

کد مطلب 184612

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