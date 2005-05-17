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۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۲۰

توسط محمد علي شعاعي در جمع خبرنگاران رسانه ها مطرح شد :

دو سال است كه با ترديد درباره محل نمايشگاه كتاب ، برنامه ريزي مي كنيم

محمد علي شعاعي - معاون امور فرهنگي وزارت ارشاد ، گفت : دو سال است كه با ترديد درباره محل نمايشگاه كتاب ، برنامه ريزي مي كنيم ، در عين اين كه معتقديم به جز مكان فعلي ، جاي مناسب تري براي اين رويداد فرهنگي و بين المللي وجود ندارد .


به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، رئيس هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت ، با بيان اين مطلب افزود : به گواهي خواص جامعه و ميهمانان خارجي ، نمايشگاه كتاب تهران از پديده كتابفروشي فراتر رفته است و به عنوان  يك رويداد فرهنگي ، به جايي براي رفت و آمد مردم تبديل شده است وهمه ساله مورد استقبال فوق العاده مردم قرار مي گيرد .

شعاعي در ارزيابي اجمالي خود از هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ، گفت : تصور من اين است كه جمعيت حاضر درنمايشگاه امسال ، بيش پارسال بود ، البته طي هماهنگي هايي كه با موسسات خدمات شهري داشتيم ، تلاش كرديم تا امكانات رفاهي بيشتري در اختيارمراجعه كنندگان  قرار گيرد .

معاون فرهنگي وزير ارشاد اظهار داشت : پيشنهاد من اين است كه براي سال آينده بخش ادبيات  ودين ، درنمايشگاه كتاب  شكل تخصصي به خود بگيرد ،  چرا كه امسال ، ناشراني كه توليدات تخصصي خود را عرضه مي كردند ،  موفق تر بودند ، از سويي ديگر نمايشگاه كتاب مي تواند باعث جذب توريست به ايران شود و اين ظرفيت احساس شده  است .

شعاعي درخصوص تاثيرات مثبت اقتصادي نمايشگاه در حوزه نشر ، گفت : تاثيرنمايشگاه كتاب ، علاوه بر كتابخواني ، در اقتصاد كتاب نيز مشهود است ، به طوري كه ما كسي را نمي ديديم كه از نمايشگاه دست خالي برگردد ، همچنين براساس آمار موجود يازده ميليون دلار كتاب خارجي عرضه شده و در بخش نشرالكترونيك 500 ميليون تومان تخمين زده شده است و درنهايت گردش مالي نمايشگاه 5/27 تا 30 ميليارد تومان بوده است .

وي افزود : ظرفيت كتابخواني در كشور ما بالاتر از حدي است كه مشاهده مي شود ، چرا كه حضور مردم درنمايشگاه كتاب ، قطعا آنها را به كتابخواني ترغيب مي كند و تداوم آن حتما تاثيرگذار خواهد بود . 

شعاعي  خاطرنشان ساخت : 90 نشست تخصصي و 6 مراسم ويژه كتاب در نمايشگاه كتاب برگزاري شد همچنين 4 بزرگداشت داشتيم و توانستيم شاهد سخنراني  460 شخصيت علمي و ادبي باشيم ، همچنين  1280 شخصيت فرهنگي دربخش هاي جنبي حضور يافتند و نيمي از نمايندگان مجلس هفتم به نمايشگاه كتاب آمدند . 

معاون امور فرهنگي وزير ارشاد با انتقاد از رسانه هايي كه بدون اتكا به منابع موثق و توضيح مسئولان ، اخباري در خصوص جمع آوري چند كتاب در نمايشگاه درج كردند ، گفت: فروش آثاري كه تاريخ انتشارآنها خارج از سه سال اخير بود ، بر اساس قوانين نمايشگاه ممنوع بود ، اگر مسئولان هم در اين زمينه كاري نمي كردند ، بدون ترديد  محلي براي اعتراض ديگر ناشران بود و طبيعي است كه خروج از قانون را تخلف مي دانيم . وي افزود : ناشراني نيز بودند كه هنوز كتابهايشان به ثبت نرسيده بود اما آن را به نمايشگاه آورده بودند !

وي در پايان اضافه كرد : متاسفانه برخي از ناشران اطلاعات غلطي را به رسانه ها منتقل كردند ، شايد مي خواستند با اين ترفند كتابهاي  خود را به فروش برسانند كه متاسفانه اين مسئله به برخي از رسانه هاي خارجي هم كشيده شد .

کد مطلب 184635

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