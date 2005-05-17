گفتگوي ميان كاتوليكها و انگليكن ها// صدور سند مشترك درباره نقش مريم مقدس در مسيحيت

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين سند در سياتل توسط اسقف اعظم كاتوليك "الكساندر برونت" و اسقف اعظم انگليكن "پيتر كارنلي" منتشر شد. اين دو اسقف اعظم رؤساي هيئت مديره كميسيون بين المللي انگليكن - كاتوليك روم هستند.

اين سند 43 صفحه اي درباره مادر عيسي مسيحي، اولين سند در نوع خود به شمار مي رود كه از سوي اين دو كليسا صادر شده است ، چرا كه از سال 2003 پس از آن كه واتيكان تلاشها وحدت گرايي كليساها را معوق كرد ديگر چنين همكاريهايي مشاهده نشده است.

واتيكان دربيانه اي درباره اين سند از پيشوايان انگليكن براي توافقي كه در آخر ماه فوريه ( بهمن ماه) براي داشتن اعضاي كليساهايي در ايالات متحده و كانادا قدرداني كرده است.

شوراي پاپي ترويج وحدت مسيحيت گفت، اعضاي كليساي انگليكن به پاپ جديد پيشنهاد كرده اند كه گفتگو ميان اين دو فرقه از مسيحيت مي تواند ادامه پيدا كند تا پيشرفتهايي در جهت وحدت كليسا حاصل شود.

رويترز گزارش داد، 1/1 ميليارد كاتوليك و 77 ميليون انگليكن دو گروه بزرگ كليساهاي مسيحي را تشكيل داده اند.

آيين كليساي انگليكن بيش از ديگر فرقه ها به آيين كاتوليك شباهت و نزديكي دارد.

سخنگوي كليساهاي وابسته انگليكن ( اتحاديه غير رسمي كليساي انگليس با كليساي انگليكن كانادا و كليساهاي اپيسكوپال ايالات متحده و اسكاتلند) در لندن گفت، انتشار سند مريم مقدس يك نماد واضح از تعهد دو فرقه انگليكن و كاتوليك روم به ادامه گفتگو براي اتحاد مسيحيت است.

نقش مريم مقدس در مسيحيت مدت مديدي است كه در ميان كاتوليكها و پروتستانها جدايي ايجاد كرده است؛ كاتوليكها در آيين سنتي خود سنتهاي بسياري را براي مريم مقدس اجرا مي كنند و پروتستانها اين امر را تنها بت پرستي در نظر گرفته و آن را براساس انجيل نمي دانند.

اين سنت مشترك به دنبال زمينه هاي مشتركي براي كمك به دو كليسا در زمينه توافق درباره استدلالها و برهانهايي است كه در پس عقايد ديني كاتوليك وجود دارد، حتي اگر انگليكن ها صلاحيت مقام پاپي كه در پشت آن وجود دارد را نپذيرند.

سند پيشين كميسيون بين المللي انگليكن - كاتوليك روم به بررسي اين امر پرداختند كه اگر پاپ قدرت بيشتري در اختيار اسقفها و كليساهاي محلي قرار دهد، وي چگونه بايد كليساها غير كاتوليك را به عنوان روحانيون ارشد جهاني مسيحيت بپذيرد.