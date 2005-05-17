همايش مسوولان بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دستگاه ها برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر كمال خرازي وزير امور خارجه در اين نشست با تاكيد بر ضرورت فرهنگ سازي در امر بازرسي و شفاف سازي روند بازرسي در كشور اظهار داشت : وزارت امور خارجه همواره همكاري فعال و تعامل مثبت و سازنده اي با سازمان بازرسي كل كشور داشته و گامهاي اساسي در راستاي شفاف سازي روند بازرسي و ارتقاء فرهنگ بازرسي برداشته است .



حجت الاسلام و المسلمين محمد نيازي ، رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز گفت : هدف از برگزاري اين همايش تقويت نظارت و بازرسي در دستگاه ها و نهاد هاي كشور و برقراري تعامل فعال ميان سازمان بازرسي كل كشور و بخش هاي نظارتي وزارتخانه ها و نهادهاي كشوري و لشكري است . وي افزود: سياست سازمان تاكيد بر اصل پيشگيري از سوء جريانات است .



وي تاكيد كرد : برجسته كردن نكات مثبت و عملكردهاي موفق يك دستگاه يا مدير بايد بيش از نكات منفي مورد توجه قرار گيرد و گزارش هاي بازرسي بايد با صداقت و دقت همراه باشد و نكات مثبت به صورت برجسته و نكات منفي به شكل واقعي مطرح گردد.



در اين همايش، عابدي جعفري رييس كميته علمي ستاد ارتقاي سلامت اداري با اشاره به روند جهاني نظارت در عرصه جهاني اظهار داشت : امروزه در عرصه جهاني، نشست هاي بين المللي متعددي جهت تنظيم برنامه هاي مبارزه با فساد برگزار مي شود و در اين نشستها، كنوانسيونهايي به منظور يكسان سازي روشهاي مبارزه با فساد اداري تنظيم شده كه ايران در اين زمينه نيز فعال بوده است.



وي افزود : ظرف چند سال گذشته، حجم مطالعات در زمينه فساد اداري به شكل گسترده اي افزايش يافته است. افزايش اين مطالعات خود موجب فزوني اطلاعات متخلفين از روشهاي مبارزه با فساد شده و كار مبارزه با فساد را پيچيده تر كرده است . به موازات گسترش دستگاه هاي مبارزه با فساد ، مفسدين هم منسجم تر و سازمان يافته تر عمل مي كنند لذا تشكلها و كنوانسيون هاي متعدد جهاني و منطقه اي براي براي مبارزه با فساد شكل گرفته است .



رييس كميته علمي ستاد ارتقاي سلامت اداري همچنين مواردي از قبيل فرار از ماليات ، قاچاق كالا ، معاملات خارجي و زمين خواري را از جمله موضوعاتي اعلام كرد كه در دستور كار فعلي نظارت در دستگاه ها قرار دارد ، اما تاكنون اقدامات اساسي براي فرهنگ سازي در اين زمينه ها به عمل نيامده است .

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