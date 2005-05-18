اگر هاشمي رييس جمهور شود پرونده هسته اي از حالت بحراني خارج مي شود// هاشمي نياز كشور است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد، در جلسه اي ديگر از سري جلسات "تا انتخابات رياست جمهوري" كه به همت گروه علوم سياسي دانشكده علوم اداري و اقتصادي در محل آمفي تئاتر دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد، "اسماعيل جبارزاده " گفت : مهمترين پارامتر در انتخابات، مردم هستند و ميزان مشاركت و هماهنگي ايشان در صحنه انتخابات، تعداد شركت كنندگان و ميزان آراي مردم در 27 خرداد در جهت حل مشكلات اعم از داخلي و خارجي نقش بارزي دارد و هر حزب و تفكري كه مشاركت مردم را بالا ببرد ارزشمند است و وظيفه ملي و ميهني خود را ايفا مي كند و بيشترين انتظار از قشر فرهيخته دانشگاهي است چون دشمنان از حضور دانشجويان در صحنه خاطر خوشي ندارد و سعي در نااميد كردن دانشجويان براي انتخابات دارند و عدم شركت دانشجويان به منزله به هدف نرسيدن دشمنان است.

عضو فراكسيون اقليت مجلس خاطرنشان ساخت : حضور كم مردم در انتخابات مجلس هفتم موجب نشد كه مجلس تشكيل نشود، بلكه تشكيل شد و مانند مجلسي كه با اكثريت آرا باشد به كار خود ادامه مي دهد . اگر در انتخابات رياست جمهوري هم اكثريت شركت نكنند و رئيس جمهور با راي كم انتخاب شود باز هم مي تواند مثل رئيس جمهور انتخاب شده با راي بالا عمل كند .

وي خطر بزرگ شركت نكردن در انتخابات را سلب امنيت كشور دانست و افزود : در صورت عدم اهتمام احزاب و گروه ها اعم از اصولگرا و اصلاح طلب ، چپ و راست در انتخابات همه آنها در آتش عدم امنيت مي سوزند ، پس براي داشتن ايراني آزاد و آباد توسط ايراني ، عقل حكم مي كند كه در انتخابات شركت كنيم .

عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم در ادامه سخنان خود به نقش دانشجويان اشاره كرد و گفت : اگر قشر روشنفكر به صحنه انتخابات نيايند، فردي كه غير از انتظار آنهاست بر سر كار مي آيد . پس شركت نكردن در انتخابات به منزله دوري از ييشرفت و رشد است .

وي حضور دانشجويان به عنوان طبقه روشنفكر و تحصيل كرده را عاملي براي تشويق مردم عادي و عاملي براي انتخابات دانست و شركت در صحنه را يكي از رسالتهاي دانشجويان عنوان كرد .

جبارزاده در ادامه سخنانش افزود : در عين حال كه براي همه كانديداها احترام قائليم و هر فرد را با توجه به گرايش و سليقه سياسي كه دارد ارج مي نهيم ، هاشمي را براي اين جايگاه مناسب مي دانيم چون نياز امروز كشور به اعتدال و آرامش است و هاشمي از عهده اين كار بر مي آيد .

وي همچنين گفت : رئيس جمهور نهم اگر بخواهد كشور را در مشكل هاي داخلي و خارجي خوب هدايت كند بايد فراجناحي باشد و از تمام تفكرات موجود استفاده كند . با وجود حزبهاي گوناگون در كشور چون هر جرياني جريان مقابل را حذف مي كند ،عدم حذف جريانات فعلي با وجود هاشمي اتفاق مي افتد.

عضو ارشد حزب كارگزاران سلزندگي در جواب دانشجويي كه به موضع هاشمي در قبال پرونده هسته اي اشاره داشت گفت : يكي از فعال ترين و تاثيرگذارترين چهره ها در سالها و ماههاي اخير با توجه به اهميت موضوع ، هاشمي بوده كه با جايگاه وي در مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در حل مسائل اساسي و پيچيده نظام، مهم ترين بخش را داشتند .

وي افزد : اگر پرونده هسته اي ايران از حالت بحراني و برخورد بين ايران و جامعه جهاني بيرون آمده و در حال مذاكره است هاشمي تاثيرگذار بودند و اگر وي رئيس جمهور شود قطعا در روند اين پرونده تاثير مثبت خواهد داشت چون كشورهاي ديگر هاشمي را قبول دارند.

عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم به كسب آراي نظرسنجي توسط مطبوعات ، رسانه ها و سايت ها اشاره كرد و گفت : هاشمي رفسنجاني در تمام اين نظرسنجي ها، نفر اول بود و فاصله معنا دار و قابل توجهي با نفرات دوم و سوم داشت .

در پايان، وي انتخاب مردم را قايل احترام دانست و گفت : پيشاپيش به رئيس جمهور آينده كه انشا الله با اكثريت آراء انتخاب مي شود، تبريك مي گويم .