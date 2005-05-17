نشست شوراي فرهنگ عمومي استان گلستان با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" در اين جلسه وضعيت فرهنگي استان و راهكارها و فعاليتهاي اجرايي در جهت تقويت بنيه فرهنگي استان گلستان مورد بررسي قرار گرفت.

آيت الله نور مفيدي نماينده ولي فقيه در استان گلستان در اين نشست گفت: در فرآيند جهاني شدن، بايد با استفاده از روش ها و افكار نو از فرهنگ و هويت ملي و اسلامي خود دفاع كنيم.

وي به تنوع مذهبي و قومي استان گلستان اشاره كرد و ادامه داد: تعميق وحدت بين امت اسلامي، كه همواره مورد تعرض دشمنان است از ويژگي هاي برجسته استان گلستان به شمار مي رود.

آيت الله نور مفيدي خرافه گرايي و مخدوش كردن چهره نوراني مكتب شيعه را از دسيسه هاي دشمن عنوان كرد و در ادامه افزود: متاسفانه اين حربه دشمنان اسلام به ويژه در مراسم عزاداري امام حسين (ع) ديده مي شود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در اين جلسه از نقش ممتاز آيت الله نور مفيدي در تحكيم موفقيت فرهنگي استان و حمايت از فعاليتهاي ديني و فرهنگي تقدير كرد.

احمد مسجد جامعي تصريح كرد: براي مقابله با خرافه پرستي نهادهاي فرهنگي بايد به روش هاي آموزش و ترويجي تكيه كنند.

وي خاطر نشان كرد: كميته اي فرهنگي براي صيانت از مراسم عزاداري و تعزيه و جلوگيري از ترويج خرافه، از يك سال پيش در شوراي فرهنگ عمومي تشكيل شده است.

بنا به اين گزارش به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به جايگاه مهم و استراتژيك منطقه گلستان و موقعيت جغرافيايي، فرهنگي و تاريخي ممتاز اين استان اشاره كرد و افزود: سرمايه گذاري مطلوب در اين منطقه مي تواند بازده فرهنگي مناسبي در سطح منطقه اي و ملي داشته باشد.

در پايان اين جلسه همچنين يكي از بانوان مدرس در مكتب الزهراي گرگان گزارشي درباره فعاليت هاي بانوان در اين حوزه علميه ارايه كرد.