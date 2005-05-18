مصرف گاز در خاورميانه از نفت پيشي مي گيرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ،در گزارش اين مركز آمده است: دولتهاي منطقه نيز بر سرمايه گذاري در زمينه گاز طبيعي تاكيد روزافزوني دارند.

بر اساس اين گزارش، سهم گاز در بازار انرژي كشورهاي عرب (كه هم اكنون 48.9 درصد است) تا سال 2015 به 53.3 درصد خواهد رسيد و نفت را پشت سر خواهد گذارد.

پيش بيني مي شود سهم نفت تا سال 2015 به 42.8 درصد كاهش يابد.

اين گزارش مي افزايد، خاورميانه كه شامل كشورهاي بحرين، ايران، عراق، كويت، قطر، عربستان سعودي، و امارات متحده عربي است، 42 درصد ذخاير قطعي گاز جهان را در بر دارد.

همچنين كشورهاي ايران، قطر،عربستان، و امارات به ترتيب دومين، سومين، چهارمين، و پنجمين ذخاير عظيم گاز در جهان را در اختيار دارند.

براي درك بهتر اين ذخاير مي توان امارات را مثال زد كه ذخاير گازش تا 70 سال آينده دوام خواهد آورد.

بر اساس اين گزارش؛ مصرف روزافزون برق درخاورميانه بعلاوه تقاضاي رو به رشد براي هيدروكربنها براي توليد برق و افزايش مصرف مواد پتروشيميايي در اين منطقه، همگي از جمله عوامل مشوق كشورهاي منطقه در استفاده از گاز طبيعي مي باشند.