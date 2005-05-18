۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۴۷

مديرعامل فجرشهيد سپاسي در گفتگو با "مهر" :

ديگر نمي توانيم بمانيم / پاس حدود يك ميليارد به مربي اش مي دهد اما كل هزينه تيم ما 600 ميليون است

خواسته هاي خود را براي ادامه فعاليت باشگاه در تمامي رده ها به مسوولان باشگاه منتقل كرده ايم و در صورت برآورده نشدن آنها امكان فعاليت وجود نخواهد داشت.

سرهنگ جعفرجعفري مديرعامل باشگاه فجرشهيد سپاسي شيرازدرگفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود : مديريت باشگاه فجر فصل گذشته با تمام كمبودها ساخت تا تيمهايش در تمامي رده ها عملكرد قابل قبولي داشته باشند اما امسال ديگر تواني براي اين نحوه مديريت باقي نمانده و اگر مسوولان باشگاه در اين خصوص فكرعاجلي نكنند ادامه همكاري كادرفني و بازيكنان با مشكل مواجه خواهد شد.
وي ادامه داد : فجر نيز همانند پاس و صبا باتري از باشگاههاي نظامي محسوب مي شود اما در مقابل هزينه هاي اين تيمها ما جايي از اعراب نداريم. وقتي هزينه مربي پاس نزديك به يك ميلياردتومان و يا هزينه خريد يك بازيكن صبا باتري بيش از 300 ميليون است آنوقت تيم فجربايد با ششصد ميليون در تمامي رده هاي سني تيمداري كرده و دركنارآن درليگ برتر شانه به شانه تيم هاي متول ساييده و خودنمايي كند.

جعفري خاطرنشان كرد : دربرنامه ارسال شده براي مديران ارشد باشگاه فجرخواستار900 ميليون تومان بودجه براي فصل آتي آنهم براي تمامي تيم هاي خود شده ايم كه فكرنمي كنم هزينه زيادي نسبت به سايرباشگاهها باشد. اگراين بودجه به ما اختصاص نيابد شخصا از همراهي تيم عذرخواهي كرده و كنارخواهم رفت. آقاي پيرواني نيز به طور حتم بعد از كناره گيري من از همراهي تيم عذرخواهي خواهند كرد زيرا ايشان نيز دراين مدت سختي هاي بسياري را تحمل كرده و ديگر طاقت اين همه فشار وجود ندارد.

