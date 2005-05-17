دانشجويان متحصن خواستار ديدار با رئيس مجلس شدند

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" دانشجويان معترض از كميسيون آموزش و تحقيقات خواستند تا كتبا اعلام كند تا چه زماني كار تخصصي اين كميسيون در زمينه پذيرش دانشجوي پولي پايان مي يابد. آنها تاكيد داشتند : با توجه به اينكه تعداد زيادي از نمايندگان مجلس حمايت خود را اعلام كرده اند نامه اي آماده مي كنيم كه در آن لغو پذيرش دانشجوي پولي درخواست شده است كه با امضاي 15 نفر از نمايندگان مجلس قابل طرح در مجلس مي شود . ما از نمايندگان مي خواهيم آنها كه موضع دارند و موافق لغو طرح پذيرش دانشجوي پولي هستند اين نامه را امضاء كنند تا موضوع در صحن مجلس مطرح شود. از حداد عادل هم مي خواهيم در جمع دانشجويان حاضر شود تا حرفهاي دانشجويان را بشنود زيرا او تنها كسي است كه مي تواند بدون نوبت نطق پيش از دستور ارائه نمايد.

گفتني است دانشجويان متحصن در لحظه مخابره خبر نيز در مقابل مجلس در تجمع و تحصن به سر مي برند.