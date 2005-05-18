خرازي: با شيوه آمريكا در بركناري صدام مخالف بوديم// زيباري: فقط رهبر جمهوري اسلامي ايران، مشكلات و شرايط عراق را درك كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزير خارجه كشورمان با اظهار خوشحالي از سفر به عراق گفت: ايران در زمان اختناق صدام در كنار مردم عراق بود.

وزير خارجه كشور ما افزود: ما با شيوه آمريكا و دخالت در امور عراق در بركناري صدام مخالف بوديم اما اكنون وظيفه خود مي دانيم كه از دولت كنوني عراق كه از دل مردم برخاسته است حمايت كنيم. عراق داراي ظرفيتهاي گسترده و نيروي انساني ارزشمند است و مي تواند با اتكاء به خود بر مشكلات كشور فائق آيد، ايران صادقانه آماده همكاري و حمايت از مردم و دولت عراق است و اميدواريم كه همه كشورهاي منطقه از شما حمايت كنند.

خرازي تاكيد كرد: دمكراسي در كشور شما، تجربه اي جديد براي عراق است و ايران و عراق مي توانند نقش بسيار بزرگي در منطقه و جهان اسلام ايفاء كنند.

هوشيار زيباري وزير خارجه عراق نيز با ابراز خرسندي از اين سفر گفت: همه مردم و مسئولين عراق بي صبرانه منتظر اين سفر مبارك بودند. ما اين سفر را مبارك مي دانيم كه داراي پيام سياسي بزرگي است و نشانه تعميق روابط دو كشور است.

وزير خارجه عراق افزود: اين سفر درهاي جديدي را در روابط دو كشور مي گشايد. ايران و عراق بايد فصل جديدي را در روابط بوجود آورند. ايران همسايه بزرگ عراق است و ما به كمك شما نيازمنديم.

زيباري تاكيد كرد: در جهان، تنها رهبر جمهوري اسلامي ايران بود كه مشكلات و شرايط عراق را درك كرد.