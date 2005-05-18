مساجد اتريش، محفلي براي گفتگوي اديان است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "رمضان اسماعيل"، يكي از مقامات اصلي انجمن مقامات ديني اسلام اظهار داشت : هدف از اين فعاليت ها ارائه اطلاعات دست اول به غير مسلماناني است كه در عصري زندگي مي كنند كه تصوير اين دين آسماني از سوي رسانه هاي غربي تاريك جلوه داده شده مي باشد.

وي در گفتگو با اسلام آن لاين با اشاره اين امر كه يكي از مساجد اتريش اخيرا مورد بازديد دانشجويان دانشكده نظامي پليس اين كشور و دانشجويان الهيات قرار گرفته گفت، اكثر بازديدها توسط خود بازديد كنندگان برنامه ريزي مي شود.

روز 21 ارديبهشت ماه، نمايندگان 25 دانشجو و فارغ التحصيلان يك دانشكده الهيات در آلمان از مسجد "الشورا" در وين بازديد كردند تا اطلاعات دست اولي درباره نقش وحدت گرايانه مسجد بدست آورند.

براساس آمار، در حدود 50 هزار استراليايي سالانه از مركز اسلامي وين بازديد مي كنند تا اطلاعات خود را درباره دين اسلام تكميل كنند.

اين مركز همچنين درخواستهايي از سوي مدارس، دانشگاهها و سازمانهاي غير دولتي منبي براي بازديدهايي جهت شناخت اسلام دريافت مي كند.

در ماه مارس، انجمن فرهنگي اتريش، آلته اشميده در تلاش براي استحكام گفتگو ميان اسلام و غرب محفل بين ادياني را برگزار كرد.

اين محفل سه روزه نمايشگاه كتابي را از ايدئولوژيهاي مختلف برگزار كرد تا زمينه هاي مشترك ميان اسلام و غرب را در سراسر اعصار تقويت كرده و نشان دهد كه اين دو چگونه در غني شدن به يكديگر كمك كرده اند.

"عمر الراوي"، از اعضاي انجمن مقامات ديني اسلام، متصدي امور ادغام مسلمانان گفت، آلمانيها از احزاب برجسته اي همچون حزب سبز و سوسياليست اغلب بنابر درخواست خود از مساجد اتريش بازديد مي كنند.

"راوي" گفت، اين بازديد كنندگان اغلب روند ادغام و موفقيت مسلمانان اتريشي را تحسين كرده و اظهار اميدواري مي كنند تا مسلمانان آلماني نيز چنين روندي را دنبال كنند.

وي افزود، مسلمانان اتريشي همواره نقش مثبتي در جامعه و برگزاري چنين ديدارهاي سازنده و مفيدي برعهده داشته اند.

جمعيت مسلمانان اتريش در حدود نيم ميليون نفر است كه اين تعداد 6 درصد از كل جمعيت اتريش را تشكيل مي دهد. دين اسلام پس از مسيحيت كاتوليك دومين دين اين كشور به شمار مي رود.

در قانوني كه در سال 1867 در اتريش تصويب شد احترام به تمام اديان در اين كشور تضمين شده و به مسلمانان حق ساخت مسجد و عمل به آداب ديني نيز داده شده است. دين اسلام در سال 1908 توسط دولت اتريش به رسميت شناخه شد.

76 مسجد و نمازخانه در اتريش وجود دارد كه از اين تعداد 53 مسجد در وين واقع شده است.