مدير نشر نباء : مجموعه اقدامات فرهنگي جامعه به حساب نظام گذاشته مي شود

محمد حسين شهري درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : اگرناشران تشكل هايي براي توزيع كتاب راه اندازي كنند ، مسلما قدم مثبتي دراين زمينه برداشته شده است ، همچنين اگر ناشران در مورد كتابهاي خود اقدام به اطلاع رساني كنند ، كار توزيع راه مي افتد .

اين ناشر تصريح كرد : البته مي توان تعاوني توزيع را نيزبراي اين امر راه اندازي كرد ، اما متاسفانه چون مجوزاين كارقبلا به يك نفر داده شده ، بنابراين مجوزي ديگر به شخص ديگري داده نمي شود كه بسيارمشكل ساز است .

شهري ياد آور شد : ناشراني كه مثلا در زمينه آموزش فعاليت دارند ، اقدام به گرفتن مجوز مي كنند وازمن نيزتقاضا مي شود كه به عنوان زيرمجموعه اين تعاوني فعاليت كنم ، اما اصلا كتابهاي ما با هم سنخينتي ندارد ، چون آن كتابها ، كتابهاي آموزشي است و توليدات نباء ، كتاب هاي مذهبي است . بنابراين اگر قانوني هم در اين زمينه وجود دارد ، بايد تغييركند .



مدير نشر بنا اظهار داشت : دولت و نهادهاي دولتي و حكومتي نبايد مجري نشوند ، بايد بلكه سياست گذار و هدايت گر باشند ، چون مجموعه اقدامات و حركت هاي فرهنگي جامعه به حساب نظام و متوليان نظام گذاشته مي شود، پس اگر متوليان اين گره ها را جستجو كنند و راه حلي براي آنها پيدا كنند معضلات نشر بر طرف شده و ناشر رشد مي كند، در نتيجه بايد مولف با يك تفكرمنسجم و آرامش و بدون اعمال سليقه هاي شخصي و گروهي و خاص ، مردم جامعه را ببيند و براي آنها بنويسيد.

شهري اضافه كرد: بايد ناشرين آگاه باشند و بتوانند به راحتي تفكر خود را ارايه دهند ضمن اينكه دولت شرايطي ايجاد كند كه فعاليت ناشران بيشتر شود، چون ناشر در جامعه حضور دارد و فكر خود را در جهت خدمتگزاري به جامعه ارايه مي دهد بنابراين اگر ناشري با فكر اقتصادي وارد اين حوزه شود دچار اشتباه شده است و ناشري كه فكر كار فرهنگي را در جامعه دارد ارزشمند است.

اين ناشر با بيان اين مطلب افزود: ما بايد در كار نشر رقابت ايجاد كنيم ، بنابراين امكاناتي بايد فراهم شود كه افراد اهل فكر وارد اين حوزه بشوند و در اين زمينه فعاليت كنند و محدوديتي نيز نبايد ايجاد شود زيرا ما احتياج به نو آوري داريم، امروزه كتابهاي ما بيشتر تقليدي هستند و ما هنوز با ادبيات 50 سال پيش دست به نگارش مي زنيم و اين امر باعث مي شود كه مخاطب به سوي سرگرداني در حوزه ادبيات پيش رود.

شهري در پايان گفت وگو با خبرنگار مهر گفت : اطلاع رساني در نشر حرف اول را مي زند و يك ناشر بايد سوژه مناسب را به مولف بدهد و مولف هم بنابر موضوع داده شده و منابعي كه در اختيار دارد و در نظر گرفتن مخاطب شروع به تاليف كند ، به نظرمن در كار فرهنگي هميشه مخاطب بايد رو بروي ناشر و مولف قراربگيرد تا يك اثر با ارزش به بازارعرضه گردد .