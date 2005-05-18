تجليل از دانش آموزان افتخار آفرين كرجي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" ازكرج با برپايي مراسمي با شكوه درحضور مسئولان شهرستان از يك صد و 50 دانش آموز دختر و پسر كه حايز رتبه هاي ممتاز منطقه اي و اول تا سوم استاني هستند، تشكر وقدرداني شد.

رشيد جلالي نماينده مردم كرج و اشتهارد در اين مراسم ضمن اظهار رضايت از حضور در جمع دانش آموزان موفق و ساعي گفت : آينده سازان اين مرز و بوم كساني هستند كه قدر نعمت هايي كه خداوند به آنها ارزاني داشته را مي دانند و از آن در راه صحيح و عقلاني آن استفاده مي كند.

وي افزود: اگر آموزه هاي غربي را كه در اختيار داريم با فرهنگ علم و آموخته هاي خود همسو كنيم ، بهتر و سريع تر به اهداف دست خواهيم يافت؛ چرا كه ما هم اكنون در حال گذر از شرايطي دشوار هستيم و بايد براي دستيابي به مقاصد خود تلاش كنيم .

نماينده مردم كرج و اشتهارد تصريح كرد: براي رسيدن به اين اهداف كه سرنوشت ساز هستند، بايد عزم و اراده راسخ داشته و با تفكري عميق براي رسيدن به خواسته ها برنامه ريزي داشته باشيم .

گفتني است دانش آموزان مورد تقدير بيشتر درعلوم پايه نظير فيزيك، شيمي، تاريخ، جغرافيا، زيست، علوم اجتماعي، عربي، رياضي و... موفق به كسب عنوان شده اند.