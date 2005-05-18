۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۱۰

تجليل از دانش آموزان افتخار آفرين كرجي

يك صد و پنجاه دانش آموز دختر و پسر ناحيه دو كرج كه در عرصه هاي علمي افتخار آفريني كرده اند مورد تقدير واقع شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" ازكرج با برپايي مراسمي با شكوه  درحضور مسئولان شهرستان از يك صد و 50 دانش آموز دختر و پسر كه حايز رتبه هاي ممتاز منطقه اي و اول تا سوم استاني هستند، تشكر وقدرداني شد.

 

رشيد جلالي نماينده مردم كرج و اشتهارد در اين مراسم ضمن اظهار رضايت از حضور در جمع دانش آموزان موفق و ساعي گفت : آينده سازان اين مرز و بوم كساني هستند كه قدر نعمت هايي كه خداوند به آنها ارزاني داشته را مي دانند و از آن در راه صحيح و عقلاني آن استفاده مي كند.

 

وي افزود: اگر آموزه هاي غربي را كه در اختيار داريم با فرهنگ علم و آموخته هاي خود همسو كنيم ، بهتر و سريع تر به اهداف دست خواهيم يافت؛ چرا كه ما هم اكنون در حال گذر از شرايطي دشوار هستيم و بايد براي دستيابي به مقاصد خود تلاش كنيم .

 

نماينده مردم كرج و اشتهارد تصريح كرد: براي رسيدن به اين اهداف كه سرنوشت ساز هستند، بايد عزم و اراده راسخ داشته و با تفكري عميق براي رسيدن به خواسته ها برنامه ريزي داشته باشيم .

 

گفتني است دانش آموزان مورد تقدير بيشتر درعلوم پايه نظير فيزيك، شيمي، تاريخ، جغرافيا، زيست، علوم اجتماعي، عربي، رياضي و... موفق به كسب عنوان شده اند.

کد مطلب 184810

