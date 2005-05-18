ششمین المپیاد مهارتی غرب استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر از کرج این المپیاد برای جوانان زیر۲۰ سال شهرستان های کرج ، ساوجبلاغ ، نظرآباد ، شهریار ، رباط کریم و هشتگرد در دو گروه دختران و پسران و در ۲۰ رشته برگزار می شود .

شرکت کنندگان در این المپیاد در رشته های نقشه کشی صنعتی و اتو کد ، ماشین کاری CNC ، نرم افزار ، جوشکاری ، کاشیکاری دیوار و کف ، لوله کشی ، الکترونیک صنعتی ، برق صنعتی ، طراحی صفحات وب ، تأسیسات الکتریکی ، آجرچینی ، کابینت سازی ، نجاری ، جواهر سازی ، خیاطی زنانه ، قنادی ، تکنولوژی اتومبیل ، تکنولوژی برودتی ، فناوری اطلاعات و سخت افزار و طراحی گرافیک با هم به رقابت خواهند پرداخت .