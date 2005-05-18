  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۰۷

ششمین المپیاد مهارتی غرب استان تهران برگزار می شود

ششمین المپیاد مهارت های فنی و حرفه ای در مرحله شهرستانی ۳۰ اردیبهشت ماه جاری درکرج برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر از کرج این المپیاد برای جوانان زیر۲۰ سال شهرستان های کرج ، ساوجبلاغ ، نظرآباد ، شهریار ، رباط کریم و هشتگرد در دو گروه دختران و پسران و در ۲۰ رشته برگزار می شود .

 

شرکت کنندگان در این المپیاد در رشته های نقشه کشی صنعتی و اتو کد ، ماشین کاری CNC ، نرم افزار ، جوشکاری ، کاشیکاری دیوار و کف ، لوله کشی ، الکترونیک صنعتی ، برق صنعتی ، طراحی صفحات وب ، تأسیسات الکتریکی ، آجرچینی ، کابینت سازی ، نجاری ، جواهر سازی ، خیاطی زنانه ، قنادی ، تکنولوژی اتومبیل ، تکنولوژی برودتی ، فناوری اطلاعات و سخت افزار و طراحی گرافیک با هم به رقابت خواهند پرداخت .  

کد مطلب 184814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها