مسئول ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در كرج گفت : رودخانه كرج به اندازه درياي خزر قرباني مي گيرد و ما براي جلوگيري از اين معضل با مشكلات جدي مواجه هستيم.

جلال جهانبخشي تصريح كرد: به مسأله قربانيان رودخانه كرج بايد فرا استاني نگاه كرد و غفلت در اين زمينه نخست به مديريت منطقه و سپس به مديريت استان برمي گردد.

وي خاطر نشان كرد : بسياري از افراد تأثير گذار در اين محور كه مي توانند جلوي وقوع اين حوادث را بگيرند ، اوقات خود را در نهايت غفلت مي گذرانند ومتأسفانه همه ساله در فصل بهار و تابستان عده اي قرباني رودخانه كرج مي شوند و در نهايت بدون آنكه حتي امداد رساني درستي صورت بگيرد ،جان مي سپارند.

جهانبخشي خواستار تهيه تصاوير حوادث اخير از سوي مسئولان با مديريت آتش نشاني شد و تأكيد كرد: اين مسأله را تا بالاترين سطوح انتقال مي دهم و مي گويم كه غفلت ها تا چه اندازه رشد كرده و در كنار پايتخت چه مي گذرد.

وي گفت: ما توانايي انجام بسياري از كارها را داريم ؛ اما حلقه ها متصل و هماهنگ نيست و براي هماهنگي بين نهادهاي مسئول به راهكار و روش نيازداريم ؛ ولي با شرايط موجود اگر نمي توانيم كار كنيم، بايد خود را از اين زنجيره جدا كنيم وبه افراد كارآمد فرصت بدهيم .

جهانبخشي اظهار داشت: ما در زمينه انرژي اتمي در سطح چهار كشور جهان قرار گرفته ايم؛ اما در داخل كشور درحداقل هايمان در بحث امداد و نجات مانده ايم و هنوز نتوانسته ايم هيچ كار قابل توجهي انجام دهيم.

وي يكي از مشكلات جدي در كشور را ناآگاهي مردم از حق و حقوقشان دانست و گفت: مردم نمي دانند چگونه بايد از حقوقشان دفاع كنند . اگر مردم بدانند چگونه از حقوق خود دفاع كنند به اندازه كافي قانون براي احقاق حقوق داريم كه در اين صورت مديران از غفلت بيرون مي آيند.

وي تصريح كرد: مشكل ديگر سوء استفاده مسئولين از اين غفلت است. ما خود در غفلت غرق شده ايم و بدمان نمي آيد، مردم نيز در اين غفلت غرق شوند.

جهانبخشي ياد آور شد: ضعف مديريت در كشور ما موضوع تازه اي نيست و به سال ها قبل برمي گردد ؛ اما مسأله اي مانند قربانيان رودخانه كرج چيزي نيست كه صبر كنيم تا ضعفهاي مديريت كشور برطرف شود ؛ زيرا اين مسأله با جان انسانها سرو كار دارد .

وي در پايان تأكيد كرد: محور جاده چالوس كه رودخانه كرج در آن واقع شده ، تنها چهار ماه در سال فعال است و ما براي از بين بردن اين مشكل حتي با كاهش هزينه برخي پروژه ها يا حذف پروژه هاي غير ضروري بايد به صورت جدي و فوري اقدام كنيم.