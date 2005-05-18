مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

- دولت استراليا درباره بمب گذاري هاي انتحاري در اندونزي هشدار داد .



- كره شمالي و جنوبي زمان مذاكرات هسته اي خود را تمديد كردند.



- سابرينا هارمن پليس نظامي آمريكا كه در عكسهاي مربوط به رسوايي زندان ابوقريب ديده مي شود شب گذشته از سوي هيات منصفه يك دادگاه نظامي در تكزاس به شش ماه زندان محكوم شد.



- جك استراو وزير امور خارجه انگليس شب گذشته اعلام كرد محل برگزاري مذاكرات هسته اي ايران و سه كشور اروپايي احتمالا در پاريس خواهد بود .



-نيويورك تايمز خبر داد : نيروي هوايي آمريكا درصدد است با تاييديه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا طرح بكارگيري تسليحات فضايي را اجراء كند .

-آمريكا نسبت به خطر آدمربايي در مالزي هشدار داد .



-وزير امور خارجه اوكراين از برگزاري رفراندوم به منظور عضويت آتي اين كشور در ناتو و اتحاديه اروپا خبر داد.



-گردون براون وزير اقتصاد قدرتمند انگليس در اولين سخنراني خود پس از پيروزي حزب كارگر اعلام كرد كه وي اجازه نخواهد داد اقتصاد انگليس متاثر از آشفتيگهاي اقتصادي جهان شود .

-رسانه ها خبر دادند گروگان استراليايي كه توسط گروههاي شبه نظامي در عراق ربوده شده بود به زودي آزاد خواهد شد .



-مسكو و تفليس درباره تخليه پايگاههاي روسيه در گرجستان به توافق نرسيدند.