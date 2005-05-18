اينجا علم از ثروت پيشي مي گيرد // پولهايي كه به پاي سازندگان فردا مي ريزد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، شب گذشته در محل برگزاري هفتمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان تهران جاي سوزن انداختن نبود. هر كس كه فكر مي كرد مي تواند كمك حالي براي برپا شدن يك كلاس درس باشد ، آمده بود. حضور صدها نفر از افرادي كه سالهاي جواني را با هزاران مشقت و زحمت پشت سر گذارده اند و حالا آمده بودند كه ياري رسان " فردا سازان" اين مرزبوم باشند.

سالن كانون پرورش فكري در ساعات ابتدايي شب گذشته مملو از حضور سالمندان و كهنسالاني بود كه دست در دست يكديگر آمده بودند به شوق خشنود ساختن و شاد زيستن دختران و پسراني كه نشستن زير سقف آجري كلاس درس تنها آرزوي شان است.

هنگامي كه رييس مجمع خيرين مدرسه ساز استان تهران پشت تريبون قرار گرفت تا علاوه بر ارايه گزارشي از نحوه فعاليت هاي اين مجمع ، نسبت به كمك هاي امسال خيرين و نيكوكاران بپردازد ، به يكباره تعدادي از افراد حاضر سالن را به بهانه اي ترك كرده و دقايقي را در راهروهاي محل برگزاري جشنواره به سر بردند.

امير نعمت بني آدم كه متوجه علت ترك سالن از سوي برخي از حاضرين شده بود، به يكباره با صداي بلند گفت: شما نبايد خجالت بكشيد! اين افتخار است كه سربلند باشيد و همه شما را بشناسند.

وي در حالي كه از احساسات پاك خيرين مدرسه ساز حرف مي زد، به گوشه اي از اقدامات و تلاشهاي صورت گرفته افرادي اشاره كرد كه ديگر در جمع آنها نبودند وبه سوي معبود خويش شتافته بودند.

رييس مجمع خيرين مدرسه ساز استان تهران با اشاره به ساخت بيش از 62 هزار كلاس درس توسط خيرين در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اظهار داشت: اينجا كساني هستند كه به تنهايي 50 مدرسه چند كلاسه را ساخته اند و آنگاه با اشاره دست شخص مورد نظررا نشان داد.

بني آدم با تمام وجود از آقاي ابراهيمي كه ساخت 50 مدرسه را بر عهده گرفته بود، تقاضا كرد از جاي خود برخيزد تا حاضران در سالن او را ببينند.

در نهايت اين خير مدرسه ساز تا حدودي قامت راست كرد و لحظه اي ايستاد، اما هيچكس او را نديد چون حضورش در پشت كردار نيك و منش انساني اش پنهان مانده بود و همه فقط ساخت 50 مدرسه اي را در ذهن تجسم مي كردند كه امروز هزاران دانش آموز فارغ از هر دغدغه اي مشغول فراگيري علم و ادب است.

ابراهيمي در خصوص انگيزه حضور در جمع خيرين مدرسه ساز و كارهايي كه صورت مي دهد، گفت: خوشحالم! چون شبها با خيال آسوده سر به بالين مي گذارم و مي دانم كه هيچ اجري بالاتر از خشنودي محرومان نيست و من به اين كار افتخار مي كنم.

وي تاكيد كرد: همواره با خودم عهد كرده ام كه يك ثلث از درآمدم را صرف مدرسه سازي كنم و تا كنون اين امر محقق شده است.

رييس مجمع خيرين مدرسه ساز با تاكيد بر اينكه هزينه ساخت يك كلاس درس در تهران 20 ميليون تومان است، گفت: خانم دكتر فريدوني به همراه همسر خويش آقاي خاورمنش ساخت يك مجتمع كاردانش را در منطقه يك با 22 كلاس درس بر عهده گرفته اند.

بني آدم افزود: پس بايد حدس بزنيد كه هزينه احداث اين مجتمع بالغ بر440 ميليون تومان مي شود كه توسط اين زوج خير و نيكوكار تقبل گرديده است.

وي در ادامه مشغول معرفي ديگر افراد نيكوكار گرديد كه در جشنواره هفتم هزينه ساخت مدارس ديگري را برعهده گرفته اند.

در مراسم ديشب همه به نوعي در اين امر نيكو و ماندگار نام خود را جاودانه ساختند. از كمك يك صدهزارتوماني تا 15 ميليارد ريالي در اين جشنواره سهيم شدند تا سقفي بالاي سر كودكان جامعه ساخته شود.

شركت داروگر 8 هزار متر مربع فضاي آموزشي را به اين امر اختصاص داد، عليپور يكي ديگر از خيرين تا كنون 73 مدرسه چند كلاسه را احداث كرده و امسال نيز ساخت چند كلاس درس را بر عهده گرفت.

يك خانم با اهداي 1200 متر زمين ، آقاي نقره چي 100 ميليون تومان، اصغر يگانه يك باب مدرسه 22 كلاسه و... تنها تعداد اندكي از كارهاي نيك خيرين مدرسه ساز بود كه در برنامه شب گذشته از سوي رييس مجمع خيرين مدرسه ساز استان تهران اعلام شد.

هاشم سليمي آشتياني ، نايب رييس مجمع خيرين مدرسه ساز كه تاكنون تعداد زيادي مدرسه در گوشه و كنار تهران احداث كرده است، در خصوص انگيزه حضور در اين جمع نيكوكار گفت: فقط به قصد رضاي خدا آمده ام و ديگر هيچ.

وي افزود: اين موضوع كه مدرسه سازي يك امر خير و نيك محسوب مي شود، بايد در بين تك تك افراد جامعه نهادينه شود تا بتوانيم به سرعت كمبودها را جبران و به تجهيز مدارس بپردازيم.

همچنين دكتر عباس حافظي رييس مجمع خيرين مدرسه ساز كشور نيز با ارايه گزارش از برنامه هاي مجمع در امر احداث و تجهيز مدارس قديمي و فرسوده كشور گفت: در حال حاضر مجمع خيرين را به بيرون از مرزهاي داخلي كشور برده ايم و تا كنون موفق شده ايم در امارات عربي متحده مجمع خيرين مدرسه سازي تشكيل دهيم و امسال اين مجمع را در كويت، قطر، انگلستان، فرانسه و در نهايت در آمريكا تشكيل خواهيم داد.

در ادامه مراسم وزير آموزش و پرورش نيز ضمن تقدير و تشكر از زحمات بي حد و حصر خيرين مدرسه ساز، گفت: بايد دست تك تك اين افراد را بوسيد و قدر دانست.

مرتضي حاجي در عين حال به اولويت هاي آموزش و پرورش براي احداث مدارس اشاره كرد و افزود: با ساخت 12 هزار كلاس درس توانسته ايم مدارس كپري را تقريبا از سطح تمامي استانها حذف كنيم كه در حال حاضر فقط در دو استان كشور مدرسه كپري باقي مانده كه تلاش مي كنيم تا پايان امسال آنها نيز برچيده شوند.

وي همچنين اولويت بعدي آموزش و پرورش را حذف مدارس خطرآفرين، سنگ چين و خشت و گلي عنوان كرد و گفت: اميدواريم اين امر با استمرار كمك هاي خيرين و مساعدت هاي مسئولان امر هرچه زودتر به سرانجام برسد.

در دقايق پاياني مراسم هفتمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان تهران، احمدرضا عابدزاده دروازه بان اسبق تيم ملي نيز با حضور در جمع خيرين ضمن پاسخگويي به ابراز احساسات حاضرين عنوان داشت كه با مشاركت يكي از خيرين مدرسه ساز ، كار ساخت يك مدرسه را بر عهده مي گيرد.