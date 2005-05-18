جهرمي عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات در گفت وگو با "مهر": شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت كانديداها، رعايت قانون انتخابات توسط آنان را ملاك عمل قرار خواهد داد

سيد محمد جهرمي معاون اجرايي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال خبرنگار سياسي "مهر" كه چرا عليرغم اينكه در قانون انتخابات رياست جمهوري سخني از ممنوعيت تبليغات داوطلبان ثبت نام شده به ميان نيامده و صرفا بر آغاز زمان تبليغات رسمي بعد از تاييد صلاحيت تاكيد شده، وزارت كشور و شوراي نگهبان با تبليغات غيررسمي كانديداها مخالفت كرده اند گفت: فرقي ميان تبليغات رسمي و غيررسمي نيست و هر آنچه ثبت نام شدگان در خصوص برنامه هاي خود بگويند تبليغ رسمي كانديداتوري محسوب مي شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا شوراي نگهبان با اين گونه تبليغ پيش از ثبت نام مخالفت نكرده است گفت: شروع انتخابات رسما سه ماه قبل از پايان دوره رياست جمهوري و از زمان ثبت نام كانديداها است. از وقتيكه شخصي در فهرست داوطلبان رسما ثبت نام مي كند تبليغات وي نيز رسمي تلقي مي شود اما قبل از آن چون بر محدوده زمان رسمي انتخابات نيست شوراي نگهبان و وزارت كشور نيز نمي توانند با آن مخالفت كنند.

جهرمي با بيان اينكه هيات بازرسي، قوه قضائيه و بازرسين شوراي نگهبان مي توانند با تبليغات ممنوع تا پيش از اعلام صلاحيت ها برخورد كنند، گفت: شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت ها مطمئنا رعايت قانون انتخابات توسط افراد را ملاك عمل قرار خواهد داد و داوطلبي كه در محدوده زماني غيرقانوني، تبليغ انتخاباتي كند شرط ملتزم بودن به قانون را از دست مي دهد.

عضو هيات نظارت بر انتخابات افزود: داوطلبان رييس جمهوري پيش از ثبت نام را نامزد احتمالي، بعد از ثبت نام در وزارت كشور را داوطلب رسمي و بعد از تاييد صلاحيت را نامزد انتخابات ناميده مي شود.