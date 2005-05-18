تاگس سايتونگ : ناتو و اتحاديه آفريقايي بر سر اعزام نيرو به دارفور به توافق رسيدند

به گزارش خبرگزاري مهربه نوشته اين روزنامه آلماني ،‌" آلفا عمر كناره" رئيس كميسيون اتحاديه آفريقايي با اعلام اين مطلب افزود : اتحاديه آفريقايي همچنين خواستار كمك و حمايتهاي ناتو درباره حمل و نقل هوايي بيش از 5 هزار نيروهاي حافظ صلح به اين منطقه شد .

وي همچنين خاطر نشان ساخت كه اعزام نظاميان تحت رهبري و كنترل اتحاديه آفريقايي صورت خواهد گرفت .

" جاپ هوپ شفر " دبير كل ناتو نيز درسخناني اظهار داشت : من معتقدم كه نظاميان ناتو مي توانند بطور صحيح و شايسته ماموريت خود را در دارفور انجام دهند .

گفتني است چندي پيش مصطفي اسماعيل وزير امورخارجه سودان مخالفت كشورش را با ايفاي نقش امنيتي ناتو در دارفور اعلام كرد.وي همچنين خاطر نشان ساخته بود كه سودان با درخواست اتحاديه آفريقايي از ناتو جهت ارسال كمك هاي لجستيكي به منطقه دارفور درغرب سودان موافقت كرده است.

اين اقدام در حالي مورد موافقت مقامات خارطوم قرارگرفته كه درهمين راستا دولت سودان با صدور بيانيه اي درخواست "پل مارتين" نخست وزير كانادا براي اعزام 100 نفر از متخصصين نظامي به دارفور جهت حمايت از صلح بانان اتحاديه آفريقائي را رد كرد.