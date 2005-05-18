  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۰۱

از هري پاتر تا درسهاي رانندگي با راپرت گرينت

"راپرت گرينت"، هنرپيشه نوجوان فيلم "هري پاتر" در فيلم جديدش با بازيگراني چون "لورا ليني" و "جولي والترز" همبازي مي شود .

" راپرت گرينت " دركنار" دنيل رادكليف " درنمايي ازفيلم " هري پاتر"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"،  اين هنرپيشه كه درمجموعه فيلمهاي " هري پاتر" نقش "رون" را احيا كرد ، بزودي براي حضور در فيلم " درسهاي رانندگي " در برابر دوربين قرارمي گيرد.
 درسهاي رانندگي درگونه سينمايي درام – كمدي جاي مي گيرد وداستان نوجوان منزوي را روايت مي كند كه براي دست يافتن به استقلال وفرارازسلطه مادرش " ليني " تصميم مي گيرد به عنوان راننده يك هنرپيشه مسن ( والترز ) كاركند .
" جريمي بروك " فيلمنامه نويس انگليسي نگارش فيلمنامه اين اثررا برعهده دارد ودرعين حال براي ساخت اين اثرپشت دوربين قرارمي گيرد. فيلمبرداري " درسهاي رانندگي " ازماه آينده درلندن وادينبورگ آغاز مي شود.

کد مطلب 184838

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها