از هري پاتر تا درسهاي رانندگي با راپرت گرينت

" راپرت گرينت " دركنار" دنيل رادكليف " درنمايي ازفيلم " هري پاتر"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين هنرپيشه كه درمجموعه فيلمهاي " هري پاتر" نقش "رون" را احيا كرد ، بزودي براي حضور در فيلم " درسهاي رانندگي " در برابر دوربين قرارمي گيرد.

درسهاي رانندگي درگونه سينمايي درام – كمدي جاي مي گيرد وداستان نوجوان منزوي را روايت مي كند كه براي دست يافتن به استقلال وفرارازسلطه مادرش " ليني " تصميم مي گيرد به عنوان راننده يك هنرپيشه مسن ( والترز ) كاركند .

" جريمي بروك " فيلمنامه نويس انگليسي نگارش فيلمنامه اين اثررا برعهده دارد ودرعين حال براي ساخت اين اثرپشت دوربين قرارمي گيرد. فيلمبرداري " درسهاي رانندگي " ازماه آينده درلندن وادينبورگ آغاز مي شود.

