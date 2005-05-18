سومين همكاري اتان هاوك و جولي دلپاي رقم مي خورد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اتان هاوك هنرپيشه جوان سينما پذيرفت كه درفيلم " باتوري " بارديگر با " جولي دلپاي " به همكاري بپردازد اين درشرايطي است كه مدت زمان چنداني ازنمايش واپسين فيلم آنها تحت عنوان " پيش ازغروب " نمي گذرد.اين اثركه درزمره فيلمهاي عاطفي جاي داشت با استقبال چشمگيري ازسوي منتقدان مواجه شد.

شنيده ها حاكي ازاين است كه " دلپاي " شخصاَ فيلمنامه اين اثررا به رشته تحريردرآورده وتمايل دارد كه با اين پروژه شانس خود رادرزمينه كارگرداني نيزبيازمايد. ازهمين رومي توان گفت كه " باتوري " نخستين تجربه اين هنرپيشه درزمينه كارگرداني به شمارمي رود.

اين اثرشرح حال كنتسي است كه ازبيماري ساديسم رنج مي برد ودرخون انسان استحمام مي كرد.

فيلم " پيش ازغروب" با بازي " اتان هاوك " و" جولي ديپلي " درنخستين هفته اكران با فروش 229 هزاردلاردرگيشه همراه بود.اين اثركه شاهد همكاري دوباره " هاوك " و" ديپلي " با " ريچارد لينك ليتر"، كارگردان است دنباله اي برفيلم پرفروش " پيش ازطلوع " محصول سال 1995 به شمارمي رود.



