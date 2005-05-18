رقابتي بودن از ويژگي هاي اصلي اين دوره انتخابات است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آقاتقي با تاكيد بر اينكه محور اصلي براي مجريان انتخابات، رعايت و اجراي دقيق قانون است، گفت: اساس برگزاري انتخابات حركت بر مدار قانون و رعايت قوانين انتخابات مي باشد.

وي با اشاره به اينكه مسوولان و دست اندركاران برگزاري انتخابات، تضمين كننده راي مردم هستند گفت: زمينه هاي لازم براي برگزاري يك انتخابات قانونمند و آزاد در شهرستان تهران فراهم شده است.

رييس حوزه انتخابيه تهران گفت: حضور احزاب، نخبگان و فرهيختگان در انتخابات سبب مشاركت حداكثري مردم در انتخابات خواهد شد.

آقاتقي افزود: حضور مردم در پاي صندوقهاي راي موجب تحكيم نظام و دولت آينده خواهد شد و دولت مي تواند با پشتيباني مردم، مسووليت را با اقتدار بيشتري عهده دار شود.

وي گفت: مشاركت عمومي و همبستگي ملي خواست عموم مردم و مسوولان حكومت است و حضور در انتخابات در تعيين سرنوشت و آينده كشور نقش بسزايي دارد.