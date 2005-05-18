۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۹:۵۰

معاون استاندار و فرماندار تهران:

رقابتي بودن از ويژگي هاي اصلي اين دوره انتخابات است

وجيه الله آقاتقي معاون استاندار و فرماندار تهران گفت: رقابتي بودن اين دوره، از ويژگي هاي اصلي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري محسوب مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آقاتقي با تاكيد بر اينكه محور اصلي براي مجريان انتخابات، رعايت و اجراي دقيق قانون است، گفت: اساس برگزاري انتخابات حركت بر مدار قانون و رعايت قوانين انتخابات مي باشد.

وي با اشاره به اينكه مسوولان و دست اندركاران برگزاري انتخابات، تضمين كننده راي مردم هستند گفت: زمينه هاي لازم براي برگزاري يك انتخابات قانونمند و آزاد در شهرستان تهران فراهم شده است.

رييس حوزه انتخابيه تهران گفت: حضور احزاب، نخبگان و فرهيختگان در انتخابات سبب مشاركت حداكثري مردم در انتخابات خواهد شد.

آقاتقي افزود: حضور مردم در پاي صندوقهاي راي موجب تحكيم نظام و دولت آينده خواهد شد و دولت مي تواند با پشتيباني مردم، مسووليت را با اقتدار بيشتري عهده دار شود.

وي گفت: مشاركت عمومي و همبستگي ملي خواست عموم مردم و مسوولان حكومت است و حضور در انتخابات در تعيين سرنوشت و آينده كشور نقش بسزايي دارد.

