خبرگزاري " مهر " رتبه سوم گزارش تحليلي را كسب كرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، جشنواره مطبوعات شهري در 8 رشته عكس، طنز، مقاله، سرمقاله، يادداشت، گزارش خبري، تحليلي و تحقيقي برگزار مي شود.

بنابر اعلام دبيرخانه جشنواره، در دوره دوم 1170 اثر دريافت شد كه نسبت به سال گذشته از رشد چشمگيري برخوردار بود. در اين بين طنز با 54 اثر كمترين شركت كننده را داشت و گزارش تحليلي با 273 اثر از بيشترين مطلب برخوردار بود.

رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ضمن اشاره به روند برگزاري جشنواره در دوره اول، گفت: در دوره گذشته حدود 173 اثر در بخش گزارش تحليلي مورد بررسي و داوري قرار گرفت ، اما امسال اين بخش با 54 درصد افزايش به 273 اثر رسيد.

مهندس اسفنديار رحيم مشايي همچنين از ارسال 28 اثر شهرستاني خبر داد و افزود: با استقبالي كه در اين جشنواره صورت گرفت و براي ارتقاي برنامه هاي مديريت شهري و نقش مطبوعات در اثربخشي كاركردها و فعاليت هاي مديريت شهري، تصميم گرفتيم كه بيرخانه جشنواره دائمي گردد.

وي برگزاري اين جشنواره را با هدف بهره گيري از ظرفيت ها و توانمندي هاي نيروهاي پر تلاش، دقيق در عرصه اطلاع رساني و همچنين نقد و ارزيابي عملكرد خبرنگاران عنوان كرد و گفت : افزايش تعداد شركت كنندگان اميد به رشد و بالندگي را در اين مجموعه بيشتر كرد.

در ادامه اين مراسم ، از نفرات برتر هر رشته با اهداي لوح و سكه تقدير به عمل آمد كه حبيب احسني پور خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در رشته گزارش تحليلي موفق به كسب رتبه سوم گرديد.