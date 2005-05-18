مزرعه تفريح كليد مي خورد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين اثر محصول مشترك آمريكا وانگلستان به شمارمي رود و شرح حال افراد مشهوري است كه براي ترك اعتياد خود به يك كلينيك مجهزمي روند.

" مك گاكيان " چندي پيش موفق شد كه نظرمساعد " كتي بيتز" را براي حضوردراين اثرجلب كند اين درحاليست كه هنرپيشگاني چون " ملكولم مك داول "، " جنيفرجيسون لي " و" راپرت گريوز" ازمدتها پيش براي حضوردراين اثراعلام آمادگي كرده اند.

سابقه حضوردرفيلمهاي " مك گاكيان " نشان مي دهد كه اين كارگردان همواره ازهنرپيشه ها مي خواهد كه شخصاَ نقشهايشان را انتخاب كنند وبدون فيلمنامه به فعاليت بپردازند ازهمين رومي توان روزگارسختي را براي بازيگران اين اثرمتصورشد.فيلمبرداري " مزرعه تفريح " ازفصل پاييز در نيومكزيكو آغاز مي شود.

